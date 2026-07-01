L’Italia assiste a un’impennata degli attacchi informatici, sempre più temibili e sofisticati grazie all’impiego dell’intelligenza artificiale. Questo scenario ha spinto aziende e pubbliche amministrazioni a un aumento significativo della spesa per la cybersecurity, che nel 2025 ha raggiunto i 2,24 miliardi di euro, segnando una crescita del 12%.

L’incremento degli investimenti mira a rafforzare la governance, le infrastrutture e la resilienza dei sistemi informativi, in risposta a minacce che colpiscono sia il settore privato sia quello pubblico.

La cybersecurity è destinata a rimanere una priorità assoluta nei prossimi anni. Questo è dovuto non solo all’escalation degli attacchi, ma anche all’entrata in vigore dei regolamenti europei Nis2 e Dora, che impongono standard più elevati di protezione e requisiti di difesa, con una particolare attenzione alla sicurezza delle supply chain.

Il panorama del mercato digitale italiano

Il mercato digitale in Italia ha mostrato una notevole vitalità, raggiungendo nel 2025 un valore complessivo di 84,4 miliardi di euro, con una crescita del 3,4%. Questo dinamismo è sostenuto da un ecosistema robusto, che conta oltre 132.800 imprese e impiega più di 638.000 addetti, inclusi oltre 10.700 startup e PMI innovative nel settore ICT.

I servizi ICT si sono distinti per una crescita dell’8,1%, trainati in particolare dall’espansione dell’intelligenza artificiale, della cybersecurity e del cloud computing. Anche il segmento del software e delle soluzioni ICT ha registrato un aumento del 4,1%. I dispositivi e sistemi, con un focus su PC e server di fascia alta, hanno segnato un +1,8%, generando un mercato da 20,6 miliardi di euro. La domanda di questi dispositivi è stata influenzata dall’ascesa dell’AI e dall’aumento dei prezzi delle memorie RAM e delle licenze software. In controtendenza, il segmento delle telecomunicazioni ha subito un calo dello 0,7%, attestandosi a 18,3 miliardi di euro, a causa della forte pressione competitiva sulle tariffe.

Cybersecurity: una priorità strategica

La centralità della cybersecurity per aziende e pubbliche amministrazioni è confermata sia dall’intensificarsi degli attacchi sia dalla necessità di adeguarsi ai regolamenti europei Nis2 e Dora. Questi provvedimenti sono volti a innalzare il livello di protezione delle infrastrutture digitali e a rafforzare la resilienza delle supply chain, introducendo nuovi standard di sicurezza e procedure operative più stringenti.

Il digitale si conferma un asset strategico fondamentale per la competitività del Paese. Anche se il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) si è formalmente concluso, il suo impatto continuerà a stimolare la crescita del settore fino al 2027, consolidando il ruolo chiave delle tecnologie nell’economia italiana.