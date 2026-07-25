Elon Musk, noto per le sue iniziative con SpaceX e Tesla, sta spingendo The Boring Company verso nuove frontiere nelle infrastrutture sotterranee. L'azienda è in trattative per un finanziamento di 4 miliardi di dollari, che le conferirebbe una valutazione di 20 miliardi di dollari, un notevole incremento rispetto ai 5,7 miliardi stimati nel 2022.

Un Nuovo Capitolo per The Boring Company

Il finanziamento, sebbene non ancora concluso, si preannuncia come uno dei più grandi round di capitale privato nel settore tecnologico. L'interesse degli investitori è alimentato dalla visione di rivoluzionare il trasporto urbano tramite tunnel, un concetto già parzialmente realizzato a Las Vegas.

Fondata nel 2018 come spin-off di SpaceX, The Boring Company ha sviluppato una rete di trasporto sotto il Las Vegas Strip, dove veicoli Tesla trasportano passeggeri. Nonostante i progressi, ha affrontato critiche su sicurezza dei lavoratori e violazioni ambientali.

Espansione Globale e Sfide Locali

L'ambizione si estende oltre gli Stati Uniti, con progetti annunciati a Dubai e proposte per Baltimora, Chicago e Los Angeles. L'obiettivo è creare reti sotterranee private, con entrate da tariffe passeggeri. A Dubai, un "loop" sotterraneo prevede una prima fase di quattro miglia (154 milioni di dollari, un anno), estendibile a 14 miglia (545 milioni di dollari, tre anni). Questi progetti sono un banco di prova cruciale per la fattibilità commerciale su larga scala.

Le Fluttuazioni delle Partecipazioni di Musk

Questa ricerca di capitale si inserisce in un contesto di forte volatilità per le altre aziende del gruppo Musk. Recentemente, le azioni Tesla hanno subito un calo del 15% in una singola giornata, e SpaceX ha registrato una diminuzione di circa il 50% dal suo picco post-IPO. Tuttavia, la capacità di attrazione delle iniziative di Musk continua a sostenere valutazioni ambiziose, anche per The Boring Company.

Un Futuro Sottoterra

The Boring Company si posiziona come un attore potenzialmente trasformativo nel panorama del trasporto urbano. Il suo futuro dipenderà dalla capacità di realizzare reti funzionali e un modello di business sostenibile, tramite tecniche innovative di ingegneria e costruzione. L'interesse degli investitori riflette la fiducia nel potenziale dell'azienda di superare le sfide infrastrutturali e ridefinire la mobilità nelle città.