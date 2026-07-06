L’Università di Torino ha ottenuto un prestigioso riconoscimento nell’ambito di Forum PA 2026, la manifestazione nazionale di riferimento dedicata all’innovazione nella pubblica amministrazione. L’ateneo è stato insignito del premio “PA e Futuro” per il suo progetto innovativo, denominato “IA come ‘esoscheletro’ di Ateneo”. Questa iniziativa propone un modello multipolare volto a integrare l’intelligenza artificiale generativa nei processi fondamentali di lavoro, ricerca e didattica universitari.

Il cuore del progetto risiede nella sua visione dell'IA come un potente strumento di supporto per le persone, mirato a potenziarne le competenze e le attività senza mai sostituirle.

La fase di sperimentazione ha coinvolto attivamente oltre 2.500 utenti, tra docenti e personale tecnico-amministrativo dell’Università di Torino. I principali casi d’uso hanno riguardato l’analisi dei dati, la redazione di documenti complessi e un efficace supporto alla didattica e alla ricerca. I risultati hanno evidenziato significativi risparmi di tempo e un notevole incremento dell’efficienza nei processi interni dell’ateneo, confermando la validità dell'approccio adottato.

Un modello all'avanguardia per la trasformazione digitale

Il progetto “IA come esoscheletro” si è distinto per la sua capacità di interpretare e affrontare le sfide poste dalla trasformazione digitale e dall’intelligenza artificiale generativa.

Il premio, assegnato durante l’edizione 2026 di Forum PA, è un riconoscimento per le amministrazioni, le associazioni e le organizzazioni che si pongono come motori del cambiamento nel settore pubblico, agendo attraverso l'impiego strategico di persone, tecnologie e relazioni. In questa edizione, sono stati premiati complessivamente trenta progetti che si sono distinti per la loro capacità innovativa e una chiara visione del futuro.

I vertici dell’Università di Torino hanno espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto. La rettrice Cristina Prandi ha sottolineato come “l’innovazione nasca dalla capacità di coinvolgere le persone nei processi di cambiamento”, evidenziando l’importanza della partecipazione attiva.

Il prorettore Gianluca Cuniberti ha rimarcato che la trasformazione digitale può evolvere in una trasformazione organizzativa che favorisce la collaborazione. La vicerettrice Elisa Giacosa ha evidenziato il ruolo strategico della digitalizzazione nel prossimo piano di sviluppo dell’ateneo, mentre il direttore generale Andrea Silvestri ha valorizzato l’innovazione dal basso e l’importanza di un modello di governance solido e replicabile.

Obiettivi futuri e l'impegno dell'Università di Torino

L’obiettivo strategico del progetto è lo sviluppo di un modello “AI ready” che consenta di integrare ulteriormente l’intelligenza artificiale nei servizi, nella didattica e nella ricerca. Questo percorso sarà caratterizzato da una particolare attenzione alla formazione del personale, alla trasparenza nell'uso delle tecnologie e alla promozione di un loro impiego consapevole.

L’Università di Torino, con la sua lunga storia che affonda le radici nel 1404, si conferma uno dei principali atenei italiani, costantemente impegnato nella promozione della ricerca scientifica, della formazione di eccellenza e dell’innovazione nelle sue missioni istituzionali. L’ateneo si distingue per il suo profondo impegno nell’accompagnare la trasformazione organizzativa attraverso un utilizzo diffuso e consapevole delle nuove tecnologie, mettendole concretamente al servizio del lavoro quotidiano, della ricerca scientifica, della didattica e dei servizi offerti alla comunità accademica e non solo.