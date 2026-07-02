Magnify Ventures, una delle firme più dinamiche nel panorama del venture capital, ha annunciato la chiusura del suo secondo fondo, raccogliendo 46,6 milioni di dollari. Questo significativo investimento è stato nuovamente sostenuto da Pivotal Ventures, l'azienda di Melinda French Gates, che conferma il suo impegno nel settore dell'economia della cura.

Il focus sull'economia della cura

Fondata nel 2021 da Joanna Drake e Julie Wroblewski, Magnify Ventures si dedica a individuare e supportare startup innovative che operano nell'economia della cura. Il portafoglio di investimenti include aziende che sviluppano soluzioni all'avanguardia come la robotica assistiva, sistemi di cybersecurity familiare e applicazioni di intelligenza artificiale per l'uso domestico.

Il nuovo Fondo II amplierà ulteriormente questo raggio d'azione, concentrandosi su strumenti di AI per la gestione delle famiglie, sistemi per la salute e la casa, e infrastrutture fintech pensate per le esigenze familiari.

La visione strategica di Pivotal Ventures

L'interesse di Pivotal Ventures, l'iniziativa di Melinda French Gates, per l'economia della cura è profondamente radicato nella sua missione di promuovere l'uguaglianza di genere e il benessere delle famiglie. L'azienda si impegna attivamente nel sostenere politiche e investimenti che rafforzino il potere delle donne, estendendo la sua influenza oltre la filantropia per includere un approccio strategico nel settore del profitto. La rinnovata partecipazione in Magnify Ventures riflette questa visione, puntando su soluzioni che migliorano concretamente l'assistenza e l'autonomia delle famiglie, un aspetto cruciale per l'avanzamento sociale ed economico.

Percorsi di investimento e impatto

Il primo fondo di Magnify Ventures, lanciato nel 2022, aveva raccolto 52 milioni di dollari e ha permesso di finanziare 21 startup. Tra le realtà supportate figurano Kinside, una piattaforma innovativa per la gestione del childcare, e Till Financial, un servizio specializzato nell'amministrazione delle spese per i bambini. Con la chiusura di questo secondo fondo, l'ammontare complessivo degli investimenti di Magnify Ventures nell'economia della cura si avvicina ai 100 milioni di dollari, consolidando la sua posizione come attore chiave nel settore e promettendo di accelerare ulteriormente la crescita di nuove imprese.

Un mercato in rapida espansione

Secondo Joanna Drake, co-fondatrice di Magnify Ventures, il settore delle tecnologie dedicate all'assistenza rappresenta un "enorme spazio bianco" con significative opportunità di innovazione e crescita.

Questo campo sta assistendo a una rapida evoluzione, con soluzioni tecnologiche che oggi rendono possibili interventi che in passato richiedevano un complesso coordinamento tra settori pubblico e privato. L'espansione degli investimenti di Magnify Ventures si estende oltre la salute digitale, abbracciando aree come la protezione tramite cybersecurity per i membri più vulnerabili della famiglia, inclusi anziani e bambini. Questa strategia mira a capitalizzare su un mercato dinamico, dove si prevede una crescita rapida e diffusa in numerosi segmenti.

L'alleanza tra Magnify Ventures e Pivotal Ventures di Melinda French Gates non è solo un segno di fiducia nell'innovazione tecnologica, ma anche un investimento strategico nel futuro del benessere familiare, fornendo infrastrutture più robuste e avanzate per supportare le esigenze della società moderna.