Facebook potenzia il coinvolgimento degli utenti con nuove funzionalità per il Marketplace. Con oltre 430 milioni di annunci mensili e 1,1 miliardi di utenti, il Facebook Marketplace è cruciale, specialmente per i più giovani. La piattaforma lancia l'app indipendente "Seller" per i venditori abituali.
L'app "Seller" per i commercianti su Marketplace
L'app Seller, introdotta da Meta, offre ai venditori strumenti avanzati per gestire le operazioni: gestione inserzioni, posta in arrivo unificata per comunicare con gli acquirenti e monitoraggio delle performance.
Questi strumenti, che includono la creazione di annunci supportata dall'intelligenza artificiale (AI), ottimizzano le vendite. Disponibile sull'App Store per utenti USA maggiorenni, una versione web è in fase di test.
Facebook Verified: sicurezza e fiducia con la verifica gratuita
Accanto all'app Seller, Facebook lancia Facebook Verified, un sistema di verifica gratuito, distinto da Meta Verified a pagamento. Basato su un selfie, conferma l'autenticità degli utenti. Il badge di controllo, un segno di spunta in un cerchio bianco, appare sui profili in Facebook Dating, Marketplace e Gruppi, aumentando fiducia e sicurezza.
Nuovo design video immersivo
In parallelo, Facebook testa un design video immersivo a schermo intero nell'app principale, che si attiva aprendola.
Destinata ai mercati internazionali "video-heavy", arriverà negli Stati Uniti l'anno prossimo. Gli utenti potranno disabilitare questa interfaccia per tornare al feed tradizionale.
Queste innovazioni rientrano nella strategia di Meta per diversificare le applicazioni. L'azienda ha già lanciato "Forum", ispirata a Reddit per i gruppi Facebook, e "Pocket" per il coding creativo.
Meta intende integrare l'AI nelle nuove app per automatizzare compiti come la scrittura delle descrizioni degli articoli in vendita e la ricerca di risposte nei gruppi, migliorando l'efficienza degli utenti.
Questa serie di aggiornamenti evidenzia l'evoluzione continua delle piattaforme social, cruciale per mantenere rilevanza e innovazione in un mercato tecnologico competitivo.