Nous Research, la startup emergente nel campo dell'intelligenza artificiale e creatrice dell'agente open-source Hermes, sta per concludere un nuovo round di finanziamenti. Questa operazione, guidata da Robot Ventures e con la partecipazione significativa di USV e altri investitori di rilievo, punta a raccogliere almeno 75 milioni di dollari, portando la valutazione complessiva dell'azienda a 1,5 miliardi di dollari. L'interesse degli investitori si è dimostrato particolarmente elevato, evidenziando il potenziale innovativo e la crescente popolarità di Hermes.

L'Ascesa di Nous Research

Fondata nel 2023 da Jeffrey Quesnelle, Karan Malhotra, Ryan Teknium e Shivani Mitra, Nous Research ha già dimostrato una rapida evoluzione. Prima di questa nuova iniezione di capitale, l'azienda aveva già ottenuto 70 milioni di dollari da investitori quali Paradigm e Robot Ventures. Oltre allo sviluppo di Hermes, l'impegno di Nous Research si estende a psyche.network, una rete decentralizzata che facilita il contributo hardware per il calcolo e l'addestramento di sistemi AI.

Hermes e la Competizione con OpenClaw

Hermes, l'agente AI di Nous Research, si posiziona come competitor diretto di OpenClaw, un altro agente che automatizza compiti per gli utenti. La sua peculiarità risiede nelle "abilità" incorporate, tra cui la ricerca web, il coding e la comprensione delle immagini.

Questa architettura consente a Hermes un'interazione autonoma, permettendogli di apprendere e sviluppare nuove capacità in base all'uso degli utenti, senza richiedere interventi esterni.

La crescente fama di Hermes nella comunità open-source è attestata da oltre 214.000 "star" e quasi 40.000 "fork" su GitHub. Sebbene gli utenti possano installare Hermes su desktop o server privati virtuali, Nous Research offre anche una versione cloud-hosted, più accessibile per coloro che desiderano evitare configurazioni tecniche complesse.

I Modelli di Business degli Agenti AI

L'approccio di Nous Research con Hermes si inserisce in uno dei quattro principali modelli di business emergenti per gli agenti AI: la distribuzione open-source, l'infrastruttura di ricerca-lab, il SaaS (Software as a Service) e la strategia di acquisizione.

Questi modelli rappresentano paradigmi distinti, ma non mutuamente esclusivi, nel panorama dell'intelligenza artificiale.

Nel panorama competitivo, Hermes è in corsa per superare OpenClaw, che vanta oltre 370.000 "star". Sebbene OpenClaw abbia tradizionalmente guidato la classifica giornaliera di inferenze di OpenRouter, Hermes lo ha superato nel maggio 2026, processando 224 miliardi di token. Tuttavia, il mercato commerciale degli agenti AI è ancora dominato da attori consolidati come OpenAI’s Codex e GitHub Copilot, che presentano numeri e valutazioni impressionanti.

Il nuovo finanziamento permetterà a Nous Research di ampliare significativamente i prodotti e il modello di business di Hermes. Questo rafforzerà la sua posizione sul mercato e stimolerà innovazioni future, con il potenziale di ridefinire l'accessibilità e l'utilizzo delle tecnologie AI in vari settori.