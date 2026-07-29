I primi orologi nucleari funzionanti al mondo non sono più un sogno teorico, ma una realtà di laboratorio. A compiere questo storico balzo in avanti nella metrologia e nella fisica fondamentale sono stati due team di ricerca internazionali indipendenti — uno europeo (con la collaborazione fondamentale dell'Università Tecnica di Vienna e dell'italiano Luca Toscani De Col) e uno cinese (guidato da Beichen Huang dell'Università Tsinghua).

Per oltre settant’anni, il tempo dell’umanità è stato scandito dal salto quantico degli elettroni. Da quando negli anni ’40 e ’50 vennero introdotti i primi orologi atomici — evolutisi dalle prime intuizioni sulle molecole di ammoniaca fino alle definizioni standard sul cesio —, la metrologia ha fatto affidamento sulle particelle cariche che orbitano attorno al nucleo.

Oggi, dopo più di vent'anni di ricerche teoriche iniziate nel 2003, quella frontiera è stata finalmente superata.

La differenza sostanziale con i dispositivi del passato sta nel luogo in cui si va a cercare il "ticchettio". Tutti gli orologi, dal classico pendolo fino ai cristalli di quarzo che portiamo al polso, richiedono un’oscillazione costante per misurare lo scorrere dei secondi. Negli orologi atomici tradizionali, questa scansione è data dagli elettroni che saltano da un livello energetico all'altro quando vengono colpiti da una luce laser a una specifica frequenza. Il nuovo orologio nucleare, invece, va ad agire direttamente all'interno del nucleo dell'atomo, stimolando i protoni e i neutroni.

La svolta del torio-229 e il controllo del laser

La chiave per compiere questa impresa è stata l'individuazione di un materiale eccezionale: il torio-229, una rara variante dell'elemento torio. A differenza della quasi totalità degli atomi, che richiederebbero energie enormi per vedere alterato il proprio nucleo, il torio-229 possiede livelli energetici stabili e talmente vicini tra loro da poter essere manipolati con una comune luce ultravioletta. Dopo la prima osservazione della transizione nucleare avvenuta nel 2024 all'interno di un cristallo, l'ultimo ostacolo per la creazione di un orologio autonomo era la sincronizzazione del laser a onda continua per evitare la deriva della frequenza nel tempo.

A risolvere il problema, attraverso due approcci leggermente differenti ma paralleli, sono stati il team europeo — di cui fa parte l'Università Tecnica di Vienna con il contributo del ricercatore Luca Toscani De Col e di Thorsten Schumm — e il team cinese dell'Università Tsinghua. Entrambi i gruppi hanno pubblicato i loro dati sul server di preprint arXiv. Inserendo i nuclei di torio all'interno di cristalli di fluoruro di calcio in condizioni di vuoto, i ricercatori hanno sfruttato l'assorbimento della luce laser: quando la frequenza del laser è corretta, l'intensità del segnale diminuisce; se devia, il segnale riemerge e l'elettronica corregge l'errore all'istante, stabilizzando la misurazione.

I primi dati sperimentali indicano che questi prototipi hanno una deriva giornaliera di circa un secondo ogni 3 milioni di anni. A prima vista si tratta di un valore ancora lontano dalle prestazioni dei migliori orologi atomici da laboratorio, capaci di accumulare un margine di errore di un solo secondo ogni 40 miliardi di anni grazie a settant'anni di perfezionamento. Tuttavia, la gara tra le due tecnologie è appena iniziata.

Dalla caccia alla materia oscura alle applicazioni del futuro

Il vero punto di forza della fisica nucleare sta nella robustezza intrinseca della materia. Se gli elettroni periferici degli orologi atomici risentono fortemente dei campi elettromagnetici esterni e richiedono complesse camere a vuoto con atomi sospesi e raffreddati vicino allo zero assoluto, il nucleo dell'atomo è naturalmente schermato dalle interferenze ambientali.

Questo significa che gli orologi nucleari, oltre a poter superare la precisione atomica nei prossimi anni, potranno essere realizzati in formati estremamente complessi ma compatti, stabili anche a temperatura ambiente.

Le ripercussioni di questo traguardo vanno ben oltre la semplice misurazione delle ore. Nel campo della fisica teorica, poiché i nuclei sono governati dalla forza nucleare forte e non solo da quella elettromagnetica, questi strumenti offrono una finestra senza precedenti sullo studio delle forze subatomiche e sulla caccia alla materia oscura, la sostanza invisibile che costituisce la maggior parte dell'universo e le cui fluttuazioni potrebbero essere rilevate dalle variazioni di frequenza dell'orologio.

In campo pratico e industriale, come confermano anche gli studi condotti negli Stati Uniti presso il JILA da ricercatori dell'Università del Colorado Boulder e della UCLA, si prefigurano scenari rivoluzionari per la riscrittura degli standard internazionali di misura, la revisione delle analisi geofisiche e climatiche e la sincronizzazione ad altissima stabilità per le telecomunicazioni e la navigazione satellitare. I ricercatori stimano che entro i prossimi cinque anni si potranno realizzare i primi prototipi portatili, capaci di operare nello Spazio o in ambienti estremi, gettando persino le basi per una futura integrazione nell'orologeria da polso d'alta gamma. Il tempo, d'ora in avanti, verrà calcolato nel cuore della materia.