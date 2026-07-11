L'Italia si afferma come pioniera nella dimensione subacquea, un settore strategico cruciale per lo sviluppo e la sicurezza del Paese. La senatrice Roberta Pinotti, presidente del Polo Nazionale della Subacquea, ha evidenziato l'importanza crescente di questo ambito durante il talk in diretta streaming "Dal mare al futuro: la Dimensione Subacquea frontiera strategica per il Paese", tenutosi al Porto Antico di Genova in occasione della tappa finale della sesta edizione del "Marina Militare Nastro rosa tour".

Pinotti ha sottolineato come l'underwater non sia più una semplice curiosità, ma una vera e propria necessità.

La quasi totalità dei dati, considerati la ricchezza odierna, transita infatti sotto il mare. Da qui l'importanza fondamentale di garantire non solo lo sviluppo, ma anche la sicurezza di queste infrastrutture vitali, prevenendo interruzioni o danni alle connessioni.

Il Polo Nazionale della Subacquea, pur essendo una realtà giovane, ha già raggiunto una notevole consistenza, contando 260 aderenti. Tra questi figurano 20 grandi imprese, ben 177 piccole e medie imprese (PMI), oltre a università e centri di ricerca. La visione del Polo è chiara: la ricerca non deve rimanere confinata allo stadio di prototipo, ma deve concretizzarsi in soluzioni di mercato in un settore di tale rilevanza.

Un obiettivo primario del Polo, anche grazie alla sua fondazione di riferimento, è quello di abbattere le barriere tra il settore pubblico e quello privato.

Questo si traduce nella ricerca attiva di risorse e capitali, non solo da fonti private, ma anche a livello europeo e regionale. Un esempio tangibile di questo impegno è il recente bando da 7,5 milioni di euro finanziato dalla Regione Liguria, volto a sostenere progetti innovativi nel comparto subacqueo.

Il bando "Underwater Liguria": un impulso per le PMI

Il bando "Underwater Liguria", promosso dalla Fondazione Polo Nazionale della Dimensione Subacquea e sostenuto dalla Regione Liguria attraverso fondi Fesr, rappresenta un'opportunità significativa per le imprese del settore. Mette a disposizione contributi a fondo perduto fino a 800.000 euro per singolo progetto, dedicati specificamente alle piccole e medie imprese impegnate nello sviluppo di soluzioni all'avanguardia.

La presentazione ufficiale del bando si è svolta alla Spezia, presso il circolo ufficiali della Marina Militare, in un evento organizzato dalla Fondazione PNS. L'iniziativa mira ad accelerare lo sviluppo della filiera italiana delle tecnologie subacquee, focalizzandosi su aree chiave come l'innovazione, la robotica, l'intelligenza artificiale, la blue economy e la sicurezza delle infrastrutture marine.

A conferma dell'impegno per un'ampia partecipazione, durante l'evento è stato siglato un protocollo d’intesa tra il Polo Nazionale della Dimensione Subacquea, la Fondazione PNS e la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA). Questo accordo intende favorire un coinvolgimento ancora maggiore delle PMI nello sviluppo della filiera nazionale.

Obiettivi strategici e sovranità tecnologica

L'ambizione del Polo Nazionale della Subacquea è chiara: costruire una sovranità tecnologica italiana che sia all'avanguardia nel settore. Pinotti ha ribadito che l'Italia, con le sue eccellenze sia in ambito civile che militare, deve consolidare la propria leadership in un comparto sempre più cruciale per l'innovazione, la sicurezza e la protezione delle infrastrutture critiche.

La fondazione, definita un'idea innovativa, gioca un ruolo fondamentale nel connettere pubblico e privato. In questo contesto, è stato riconosciuto il contributo di Fincantieri, che ha creduto e investito nel polo fin dalle sue fasi iniziali. L'obiettivo finale è rafforzare l'autonomia tecnologica sia a livello nazionale che europeo, attraendo risorse pubbliche, europee e private in una visione comune che consolidi la posizione di leadership italiana nella dimensione subacquea.