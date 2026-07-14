Se ricordate la corsa a casa dopo scuola per prendere il telefono fisso e chiamare il vostro migliore amico prima di cena, il nuovo dispositivo di Pinwheel punta a risvegliare quella sensazione nelle nuove generazioni. La società tecnologica, focalizzata sui minori, ha annunciato il lancio di Pinwheel Home, una reinterpretazione moderna del classico telefono di casa. Questo prodotto mira a offrire un modo per mantenere i bambini connessi, senza le distrazioni di uno smartphone.

Un'introduzione consapevole alla telefonia

Pinwheel posiziona Pinwheel Home come primo approccio alla telefonia per bambini tra i 5 e i 10 anni.

Il dispositivo è pensato esclusivamente per le chiamate vocali, promuovendo conversazioni significative e l'autonomia nel comunicare con amici e familiari, senza l'uso di un cellulare genitoriale. L'azienda offre già smartphone e smartwatch per bambini, ampliando così il proprio ecosistema di dispositivi sicuri.

La sfida del tempo schermo e lo sviluppo infantile

Il lancio risponde alla crescente preoccupazione dei genitori riguardo al tempo trascorso davanti agli schermi e al suo impatto sullo sviluppo. Studi collegano l'uso eccessivo a problemi emotivi, comportamentali e sociali. Una ricerca dell'Università della Georgia ha evidenziato come un maggiore utilizzo dei social media possa correlarsi a un vocabolario meno sviluppato nei bambini.

Design funzionale e controlli parentali avanzati

Nonostante l'aspetto tradizionale, Pinwheel Home funziona tramite Wi-Fi, eliminando la necessità di una presa telefonica. Sono disponibili due modelli: lo Spark, con un prezzo di partenza di 68 dollari, e il Classic, che costa 79 dollari e include un design rétro con adesivi personalizzabili. I genitori gestiscono il dispositivo attraverso il Caregiver Portal, potendo approvare contatti, bloccare chiamate sconosciute o indesiderate e impostare orari e limiti di utilizzo. Sono inoltre disponibili la chiamata rapida e la segreteria telefonica.

Pinwheel: un ecosistema di comunicazione sicura

Pinwheel Home si inserisce in un mercato che include altri prodotti di comunicazione senza schermo per bambini, come il Tin Can, un dispositivo Wi-Fi simile.

Le chiamate tra dispositivi Pinwheel Home sono gratuite tramite il servizio Pinwheel Circle. Per le chiamate verso numeri telefonici standard, i piani partono da 6.99 dollari al mese per un massimo di cinque contatti approvati, o 9.99 dollari al mese per chiamate illimitate. Dane Witbeck, fondatore di Pinwheel, sottolinea l'impegno dell'azienda nel fornire soluzioni sicure e facili da usare, con controlli parentali integrati. Pinwheel, con sede ad Austin, prosegue il suo impegno nel fornire tecnologie sicure per i giovani, cercando di coniugare utilità e controllo, unendo genitorialità responsabile e autonomia giovanile. L'azienda prevede futuri aggiornamenti che introdurranno chiamate a tre vie e l'integrazione di Pinwheel Home con i propri smartwatch e smartphone, consentendo ai bambini di utilizzare lo stesso numero di telefono su più dispositivi, pur limitando il tempo davanti agli schermi a casa.