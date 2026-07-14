In un mercato dell'intelligenza artificiale sempre più competitivo, PixVerse, la startup di generazione video con sede a Singapore, ha recentemente concluso un'estensione della Serie C, raccogliendo 439 milioni di dollari. Questa significativa iniezione di capitale ha spinto la valutazione dell'azienda oltre i 2 miliardi di dollari, un traguardo notevole considerando che PixVerse è stata fondata appena nel 2023.

Espansione Globale e Innovazione Tecnologica

Fondata da Wang Changhu e Jaden Xie, PixVerse si è rapidamente affermata grazie a una vasta gamma di modelli di generazione video.

Questi includono la serie V, pensata per i consumatori e le API, la serie C, specifica per l'uso professionale in ambito cinematografico e commerciale, e la serie R, focalizzata sullo sviluppo di videogiochi e la creazione di mondi virtuali. La sua competitività si fonda su tecniche avanzate di etichettatura dati, frutto dell'esperienza di Changhu in ByteDance.

Con una base di oltre 150 milioni di utenti registrati e più di 15 milioni di utenti attivi mensilmente, PixVerse sta espandendo la sua portata globale. I suoi prodotti consentono la creazione di video con risoluzione fino a 4K e audio integrato, con costi a partire da circa 4,80 dollari al minuto per la generazione da immagine a video.

Una Traiettoria di Finanziamento Aggressiva

La storia dei finanziamenti di PixVerse è caratterizzata da una crescita rapida e consistente. Già a settembre 2025, la startup aveva ottenuto 60 milioni di dollari in un round di Serie B, con Alibaba come principale investitore. Successivamente, a marzo 2026, un round di Serie C da 300 milioni di dollari, guidato da CDH Investments, aveva proiettato PixVerse oltre la valutazione di 1 miliardo di dollari. L'attuale estensione della Serie C, che ha aggiunto altri 439 milioni di dollari, porta il totale dei fondi raccolti a ben oltre i 700 milioni di dollari complessivi.

Scenario Competitivo e Visione Futura

PixVerse opera in un mercato altamente competitivo, dove si confronta con giganti come ByteDance, Video Rebirth, e attori occidentali quali Midjourney e Runway.

Un vantaggio strategico per l'azienda è l'assenza di componenti legate a criptovalute o blockchain nel suo modello, il che semplifica il quadro normativo e consente una focalizzazione totale sullo sviluppo del prodotto e sulla crescita.

Per l'anno in corso, PixVerse ha ambiziosi piani che includono l'espansione nel settore enterprise, il lancio di un nuovo modello della serie V e l'aggiornamento dei propri modelli mondiali. L'azienda, che impiega attualmente 150 dipendenti tra Singapore, Pechino e Shanghai, prevede di assumere ulteriori ricercatori e talenti per il go-to-market.

L'impegno di PixVerse nel campo della generazione video tramite AI si configura come un punto di riferimento per l'intero settore, evidenziando come il capitale di rischio sia sempre più orientato verso startup che dimostrano una solida base di utenti e prodotti concreti e innovativi.