Un'analisi approfondita condotta dalla società di criptovalute Nansen ha rivelato che quasi un milione di investitori ha subito perdite finanziarie significative dopo aver acquistato il memecoin legato a Donald Trump, identificato come $TRUMP. I dati, basati su transazioni pubblicamente visibili sulla blockchain, indicano che le perdite complessive ammontano a 3,8 miliardi di dollari. Questa indagine ha coinvolto 988.905 account che hanno registrato perdite sul memecoin fino alla fine di giugno, rappresentando circa due terzi dei compratori totali del token.

Il marcato declino del valore del token $TRUMP

Il memecoin $TRUMP, la cui emissione fu annunciata dall'ex Presidente Donald Trump appena tre giorni prima della sua inaugurazione nel gennaio 2025, aveva inizialmente suscitato notevole interesse. Tuttavia, il suo valore ha subito un drastico e repentino calo, scendendo di quasi il 98% rispetto al suo massimo storico di 75,35 dollari. Attualmente, il token è scambiato a circa 1,69 dollari (dato di domenica), una quotazione che sottolinea l'estrema volatilità di questo tipo di asset e il considerevole rischio per gli investitori.

Il coinvolgimento di Trump e i suoi proventi

Il legame di Donald Trump con il settore delle criptovalute non è un fenomeno recente.

In precedenza, l'ex Presidente aveva co-fondato una startup crypto, World Liberty Financial, insieme ai suoi figli. Anche il token associato a questa iniziativa, $WLFI, ha registrato un significativo deprezzamento del suo valore. Una recente dichiarazione finanziaria ha rivelato che l'ex Presidente ha incassato ben 636 milioni di dollari dal memecoin $TRUMP. Questa somma rappresenta quasi la metà del totale di 1,4 miliardi di dollari che Trump ha ricavato complessivamente dall'industria delle criptovalute nell'ultimo anno, evidenziando la sua profonda implicazione nel settore.

Contesto normativo e impatto politico

Durante la sua amministrazione, Donald Trump ha influenzato in modo significativo l'approccio regolatorio verso le criptovalute.

La Securities and Exchange Commission (SEC), sotto la sua guida, ha adottato una posizione chiara, dichiarando esplicitamente che non avrebbe regolamentato i memecoin come titoli finanziari. Questa decisione ha contribuito a creare un ambiente normativo più permissivo e meno restrittivo per il settore. Parallelamente, la SEC ha anche ritirato diverse cause legali contro varie aziende di criptovalute. Un portavoce della Casa Bianca ha sottolineato l'orgoglio dell'ex Presidente Trump per aver "reso gli Stati Uniti la capitale mondiale delle criptovalute", una dichiarazione che evidenzia il suo impegno per l'espansione di questo mercato durante il suo mandato.

Il caso del memecoin $TRUMP, con le sue ampie perdite per gli investitori, e il parallelo declino del token $WLFI, fungono da chiari esempi della natura altamente speculativa e dei rischi intrinseci associati agli investimenti in criptovalute, specialmente quelle che operano in un contesto normativo ancora incerto.

Mentre il panorama regolatorio globale continua a evolversi, gli investitori sono chiamati a esercitare una maggiore consapevolezza e una rigorosa cautela. Questo è particolarmente vero in un mercato dove le dinamiche finanziarie e le influenze politiche si intrecciano in maniera sempre più complessa.