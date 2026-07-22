I ransomware rappresentano una minaccia crescente e pervasiva nel panorama della sicurezza informatica. I criminali cibernetici adottano tattiche sempre più sofisticate, spesso potenziate dall'intelligenza artificiale (AI), per colpire aziende e istituzioni globalmente.

Un'analisi rivela un fenomeno preoccupante: il pagamento dei riscatti può incentivare ulteriori attacchi. Oltre un terzo delle organizzazioni che hanno ceduto alle richieste di estorsione è stato successivamente bersagliato da una seconda domanda.

Il ciclo vizioso dei riscatti

Cedere alle richieste dei cybercriminali non pone fine all'incubo ransomware.

I pagamenti alimentano le loro attività illecite e finanziano lo sviluppo di nuove tecnologie di attacco, poiché i criminali non hanno incentivi a interrompere il ciclo.

Il caso Klue, un'azienda che, dopo aver pagato, ha visto un gruppo separato di aggressori accedere nuovamente ai dati sottratti, esponendo i clienti a future estorsioni. Ciò evidenzia come il problema non si risolva con il pagamento, ma possa aggravarsi, con i dati rubati che rimangono accessibili.

L'intelligenza artificiale: il nuovo fronte degli attacchi

Il ruolo dell'intelligenza artificiale nella strategia dei ransomware è in rapida espansione, rendendo gli attacchi significativamente più efficaci. Quasi due terzi (65%) delle organizzazioni colpite ha dichiarato che l'AI ha aumentato l'efficacia dell'attacco: il 28% "significativamente", il 37% "in qualche misura".

Solo il 9% non ha riscontrato evidenze dell'uso dell'AI.

L'AI viene impiegata per creare campagne di phishing, impersonificazione e furto di credenziali estremamente convincenti. La sua capacità di generare comunicazioni realistiche e personalizzate rende difficile per le vittime discernere tra messaggi legittimi e tentativi di frode, creando un circolo vizioso dove le soluzioni di sicurezza tradizionali faticano a tenere il passo.

Le tecniche di social engineering, potenziate dall'AI, sfruttano le vulnerabilità umane. Il phishing e altre forme di ingegneria sociale via email sono stati il vettore di ingresso principale (34%), seguiti da link malevoli (47%), allegati dannosi (46%), furto di credenziali (36%) e compromissione di email aziendali (35%).

Un quadro statistico allarmante

Le cifre dipingono un quadro allarmante: oltre la metà (54%) delle organizzazioni ha pagato un riscatto, e tra queste, un considerevole 37% ha affrontato una seconda richiesta. Quasi due terzi degli attacchi hanno comportato la sottrazione di dati sensibili, accentuando l'importanza della prevenzione rispetto al riscatto.

La complessità degli attacchi e il ruolo cruciale della social engineering sono in aumento. Il 40% delle organizzazioni ha indicato che i dipendenti non hanno sospettato l'attacco perché le comunicazioni erano "troppo autentiche", mentre il 38% ha attribuito l'incidente all'interazione con contenuti malevoli. Ciò dimostra come l'AI renda la social engineering sempre più difficile da distinguere da comunicazioni legittime.

Le organizzazioni statunitensi hanno riportato i tassi più elevati di efficacia degli attacchi potenziati dall'AI (81%), di pagamento dei riscatti (93%) e di furto di dati (60%).

Strategie proattive per la resilienza

È essenziale adottare una strategia proattiva e multifattoriale contro i ransomware. Questa include formazione continua del personale, adozione di tecnologie avanzate di monitoraggio e integrazione di sistemi di difesa basati sull'AI, capaci di anticipare e bloccare gli attacchi.

Le aziende devono investire in infrastrutture tecnologiche robuste che rendano più difficile la compromissione iniziale delle reti e in protezioni avanzate per i dati sensibili. Un monitoraggio continuo delle attività e una risposta rapida agli incidenti sono cruciali per mitigarne gli effetti.

Rinunciare a pagare i riscatti potrebbe, nel lungo periodo, indurre una contrazione degli attacchi, rendendo meno redditizio il modello di business dei cybercriminali e disincentivando questa pratica dannosa.