La reMarkable Paper Pure, lanciata il 6 maggio 2026, è un taccuino digitale monocromatico per chi scrive o studia, libero da distrazioni. Succede al reMarkable 2, evolvendo hardware e software ma mantenendo la filosofia di un'esperienza focalizzata sulla scrittura.

Hardware: essenzialità e sostenibilità

Il display monocromatico da 10,3 pollici della Paper Pure ha una forma più ampia per lettura e scrittura ottimali. Reattività migliorata del 50% e autonomia del 30% (batteria da 3.820 mAh) assicurano maggiore fluidità e durata. Il corpo in plastica, più leggero (circa 360 grammi), è riparabile e integra il 38% di materiali riciclati, riducendo l'impronta di carbonio.

Software: integrazione e condivisione

Le nuove funzioni software permettono di sincronizzare calendari per appunti contestuali, cercare testi scritti a mano e condividere note via link o web app. La funzione “Convert to Notebook” trasforma documenti in taccuini digitali, e le integrazioni con servizi come Google Drive migliorano il flusso di lavoro. Funzionalità avanzate, come la sincronizzazione cloud oltre i 50 giorni e l'editing remoto, richiedono l'abbonamento reMarkable Connect.

L'esperienza d'uso e i compromessi

I recensori concordano che la Paper Pure, a 399 €, offre un'esperienza di scrittura digitale che replica fedelmente la carta, risultando confortevole. Pur mancando retroilluminazione e app per e-book, la sincronizzazione cloud è apprezzata, sebbene limitata a 50 giorni senza abbonamento.

Vengono valorizzate la sensazione tattile, il sistema operativo minimalista, la maggiore autonomia, la memoria aumentata (a 32GB) e la praticità del Marker Plus. Molti la definiscono il miglior tablet da scrittura provato.

Impatto sul mercato e strategia

A 399 €, la Paper Pure mira a un pubblico più ampio, mantenendo i valori chiave di reMarkable. Il prezzo è più accessibile rispetto al Paper Pro, ma resta un investimento in un mercato con competitor. La strategia aziendale punta a semplificare e ampliare l'offerta. Design riparabile e materiali sostenibili rafforzano la coerenza tra economia circolare e filosofia "analogica", offrendo un prodotto duraturo con impatto ambientale contenuto.

In sintesi, la reMarkable Paper Pure è una chiara dichiarazione: meno è davvero di più.

Riduce le distrazioni, amplifica la scrittura e introduce strumenti per organizzare il pensiero. È un dispositivo che non intende sostituire, ma completare il modo in cui pensiamo, scriviamo e ricordiamo.