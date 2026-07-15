Nel panorama sempre più competitivo della tecnologia vocale, la startup di San Francisco Rime ha recentemente ottenuto un significativo finanziamento di Serie A di 24 milioni di dollari, guidato da M13 Ventures. Fondata nel 2022, Rime si distingue per l'uso specifico di dati conversazionali proprietari per addestrare i suoi modelli vocali, con l'obiettivo di ridurre il carico di personalizzazione per le aziende clienti. Questo approccio mira ad attrarre clienti in settori chiave come la ristorazione, la sanità, le compagnie aeree e il fintech, puntando a trasformare il servizio clienti con tecnologie vocali innovative.

L'approccio innovativo di Rime nella Voice AI

Molte grandi organizzazioni stanno esternalizzando le chiamate a specialisti della Voice AI, tra cui sviluppatori di modelli vocali come ElevenLabs e Deepgram, e aziende di infrastruttura come Vapi e Retell. Rime, tuttavia, cerca di emergere in questo affollato mercato con modelli di AI vocale avanzati, progettati per affrontare specifiche difficoltà di pronuncia e terminologia settoriale. Ciò è possibile grazie a un'architettura fonemica che si adatta a diverse pronunce senza richiedere alle aziende di riaddestrare i modelli. Un elemento distintivo è l'utilizzo di uno studio di registrazione interno per raccogliere i propri dati conversazionali, anziché affidarsi allo scraping di audio dal web.

Investimenti, crescita e prospettive

Il recente finanziamento di Serie A porta il totale raccolto da Rime a oltre 30 milioni di dollari, distribuiti su cinque round. Questo nuovo capitale finanzierà l'espansione del team, con assunzioni previste in aree strategiche come lo sviluppo di modelli, l'ingegneria e le partnership. L'azienda ha recentemente accolto Rafael Valle, noto per il suo lavoro presso Meta Superintelligence Labs e NVIDIA, come Chief Scientist, rafforzando la propria capacità di innovazione nella comprensione audio.

Nonostante i progressi nello sviluppo della Voice AI, la cofondatrice di Rime, Lily Clifford, ha sottolineato come molte aziende preferiscano ancora i tradizionali sistemi IVR.

Secondo Clifford, sebbene l'AI vocale abbia semplificato la creazione di applicazioni, l'esperienza utente non è ancora all'altezza delle aspettative, lasciando spazio a significativi miglioramenti nell'interazione.

Strategia e impatto sul mercato

Rime sta spostando il proprio focus sullo sviluppo di migliori modelli speech-to-speech per ridurre la latenza, migliorare la gestione dei turni e affrontare problemi come il rumore di fondo. Questo nuovo approccio mira anche a diminuire la dipendenza dall'orchestrazione di più modelli. Con clienti di alto profilo come Mayo Clinic, Dialpad, Upstart e Asurion, Rime sta guadagnando trazione nel mercato. L'azienda sostiene che i suoi dati di training e il posizionamento dei modelli contribuiscono a una maggiore durata delle chiamate, aiutandola a conquistare contratti aziendali.

La valutazione di Rime nel 2025 è stata stimata tra 19,5 e 25 milioni di dollari. Il round di Serie A più recente ha raccolto 22,03 milioni di dollari, mentre i precedenti finanziamenti sono stati ottenuti in diversi round seed. È interessante notare che, fino ad ora, i dati di fatturato ufficiali indicano zero entrate, suggerendo un modello di business ancora in fase di consolidamento.

L'obiettivo a lungo termine di Rime è aumentare la durata delle chiamate e, di conseguenza, ottenere stabilità contrattuale dalle aziende. Questa strategia di crescita è sostenuta da una visione ambiziosa che vede nel miglioramento tecnico e nell'affidabilità dei modelli gli strumenti chiave per competere efficacemente in un settore regolamentato. Rime si posiziona come un attore emergente nel settore della Voice AI, continuando a innovare e costruire su una base tecnologica avanzata e distintiva.