Rivian ha sorpreso positivamente il mercato con le sue consegne del secondo trimestre 2026, superando le aspettative e portando l'azienda ad alzare le previsioni annuali. Nonostante il difficile contesto per il mercato dei veicoli elettrici (EV) negli Stati Uniti, la startup americana stima ora di consegnare tra 65.000 e 70.000 veicoli nel 2026, un incremento rispetto ai 62.000-67.000 inizialmente previsti. Un aumento significativo in un periodo di turbolenze normative e politiche.

Performance del Secondo Trimestre: Produzione e Consegne Oltre le Aspettative

Nel secondo trimestre, Rivian ha dimostrato una solida crescita, producendo 12.613 veicoli e consegnandone 12.194. Questi numeri hanno superato ampiamente l'intervallo atteso di 9.000-11.000 unità. Lo slancio è attribuito alla robusta performance dei modelli EDV (electric delivery van) e R1, oltre all'avvio delle consegne della nuova R2 SUV. La reazione del mercato azionario è stata immediata e positiva, con il titolo Rivian che ha balzato tra il 5% e il 7% nelle contrattazioni pre-mercato.

Previsioni Annuali Riviste: Incremento a 65-70 Mila Veicoli

Alla luce degli eccellenti risultati del secondo trimestre, Rivian ha rivisto al rialzo la stima delle consegne per l'intero 2026, portandola a 65.000-70.000 veicoli, rispetto al precedente range di 62.000-67.000.

Il punto medio di questa nuova previsione annuale segna un aumento di circa 3.500 unità, corrispondente a un incremento del 5,5%. Ciò suggerisce che il ramp-up dell'R2 e la domanda per i modelli consolidati stanno procedendo meglio del previsto, fornendo un impulso al business.

R2: Il Protagonista del Rilancio e l'Espansione Produttiva

L'SUV compatto R2, le cui consegne ai clienti sono iniziate il 9 giugno dallo stabilimento di Normal, Illinois, è considerato da Rivian un modello cruciale per la sua storia. Guiderà una nuova fase di scala produttiva e di espansione nel mercato di massa. La CFO Claire McDonough ha indicato una previsione di consegne dell'R2 tra 20.000 e 25.000 unità per il 2026, sebbene non sia stato specificato se questo intervallo sia stato aggiornato dopo la revisione delle previsioni totali.

La normalizzazione produttiva è supportata da innovazioni impiantistiche. Lo stabilimento di Normal ha raggiunto una capacità annua fino a 155.000 unità per l'R2, grazie a una riduzione di 2,3 miglia di cablaggi per veicolo e a una maggiore semplificazione architetturale. In parallelo, è in costruzione una nuova fabbrica in Georgia, la cui operatività è prevista entro la fine del decennio, per supportare una produzione di centinaia di migliaia di unità R2 all'anno.

Contesto di Mercato: Sfide e Opportunità Strategiche

Il mercato EV statunitense affronta sfide quali la cancellazione del credito federale da 7.500 US$, la riduzione delle normative ambientali e una generale cautela negli acquisti, fattori che hanno esercitato pressione sulla domanda.

In questo scenario, l'R2 assume un ruolo di bussola strategica, posizionandosi nel segmento dei SUV compatti più accessibili, in diretta competizione con modelli come la Tesla Model Y.

Rivian, pur essendo ancora impegnata nel percorso verso la profittabilità, mira a superare un "buco multimiliardario". L'obiettivo è perseguito tramite il rilancio dell'R2, l'efficienza industriale e un forte investimento nello sviluppo di software per l'autonomia, inclusa la collaborazione con Uber per robotaxi.

In sintesi, Rivian sembra aver superato con successo il suo primo grande test sul mercato per il 2026. La crescita della curva produttiva e le prime risposte favorevoli al modello R2 forniscono una base concreta per affrontare le sfide future. Se il trend si confermerà, il 2026 potrebbe essere un anno di svolta, preparando l'azienda a un vero salto dimensionale.