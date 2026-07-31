Il gigante sudcoreano Samsung ha lanciato un allarme significativo: la carenza di memoria RAM, che già affligge il mercato, è destinata ad aggravarsi nel corso del 2027, con una prospettiva di normalizzazione non prima del 2028. Questa previsione, emersa durante l'ultima call sugli utili del secondo trimestre 2026, sottolinea come lo squilibrio tra domanda e offerta di DRAM si approfondirà, persistendo almeno fino al 2028. Il colosso, che detiene circa un terzo della produzione globale di chip di memoria, evidenzia il ruolo crescente delle richieste da parte dei laboratori di intelligenza artificiale “frontier” nel dettare i ritmi del settore.

Tale scenario è ampiamente confermato da analisi esterne. Le carenze sia di DRAM che di NAND Flash sono previste durare fino alla seconda metà del 2027, con incrementi annui dei prezzi definiti come “memflation”: si stima un aumento dell'80% per la DRAM e fino al 202% per le NAND nel 2026. L'offerta di chip potrà tornare in equilibrio solo nel 2028, nonostante l'apertura di nuove fabbriche nel 2027.

L'impatto dell'AI e i nuovi accordi

Samsung ha spiegato che i principali laboratori di intelligenza artificiale stanno instaurando un dialogo diretto con l'azienda, condividendo previsioni di domanda a medio-lungo termine. Questo approccio mira ad assicurare l'accesso ai volumi di memoria necessari e a permettere una pianificazione più stabile degli investimenti e degli ampliamenti produttivi.

L'obiettivo è mitigare i cicli di boom e bust che hanno storicamente caratterizzato il settore dei semiconduttori.

Parallelamente, il vantaggio economico per Samsung è tangibile: mentre le divisioni smartphone e TV registrano flessioni nei margini a causa dell'aumento dei costi dei componenti, la divisione semiconduttori sta ottenendo ricavi record, spinta anche dall'inflazione dei prezzi dei chip.

Le proiezioni degli esperti

Le previsioni sulla persistenza della crisi non si limitano a Samsung. L'amministratore delegato di SK Hynix ha definito il 2027 come «il peggiore anno della storia dell’industria dal punto di vista dell’offerta», anticipando un gap strutturale tra domanda e capacità produttiva che potrebbe estendersi oltre il 2030.

Anche Intel ha affermato che «non ci sono segnali di miglioramento prima del 2028», evidenziando una crisi destinata a durare almeno altri due anni.

Un'analisi di S&P Global Ratings supporta questa visione, parlando di un superciclo del mercato della memoria che dovrebbe rimanere sostenuto almeno fino al 2028. Questo è attribuibile all'elevata domanda generata dall'AI e all'incapacità delle capacità produttive di tenere il passo.

Conseguenze per imprese e consumatori

La scarsità globale di memoria sta già producendo effetti concreti. Molte aziende del settore tecnologico sono costrette a trasferire i maggiori costi di produzione sui consumatori, portando a un aumento dei prezzi di dispositivi come smartphone, tablet e laptop.

Un esempio è il rallentamento della crescita dei ricavi di Apple, in parte dovuto alla pressione sui prezzi dei componenti.

Gli analisti sottolineano come la corsa al potenziamento dell'infrastruttura AI, in particolare per HBM e DRAM server, stia assorbendo gran parte della capacità produttiva disponibile. Questa priorità sta marginalizzando il segmento consumer e contribuendo a prolungare la crisi.

Strategie per affrontare la crisi

Per le aziende B2B e gli OEM, una strategia chiave consiste nella stipula di contratti pluriennali con fornitori primari come Samsung o SK Hynix. Questo permette di assicurare flussi di fornitura più prevedibili in un mercato volatile. Nel breve termine, potrebbe anche accelerare l'allocazione di risorse verso nuove fabbriche in costruzione, sebbene la loro piena operatività richieda diversi anni.

A lungo termine, la diversificazione geografica della produzione di memoria, con l'emergere di nuovi attori, potrebbe contribuire ad alleviare le tensioni. Tuttavia, nel medio-breve periodo, la scarsità e l'inflazione dei prezzi sono destinate a persistere, esercitando una pressione significativa sui margini aziendali e sui prezzi finali dei prodotti.

La memoria non è più un semplice componente nella filiera tecnologica, ma è diventata il nodo critico di una crisi strutturale alimentata dall'ascesa dell'AI. Fino al 2028, le imprese dovranno confrontarsi con un mercato teso e inflazionato, dove l'anticipazione dei trend non è più un vantaggio competitivo, ma una vera e propria necessità strategica.