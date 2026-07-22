La Science Corporation, startup fondata da Max Hodak, ha ottenuto l'approvazione dall'ente regolatorio europeo per dispositivi medici. Questo consente la vendita del sistema PRIMA, un impianto cerebrale-retinico che ripristina la visione centrale compromessa dalla degenerazione maculare legata all'età (AMD). La Germania è in prima linea per il lancio commerciale.

Innovazione per l'AMD

PRIMA è concepito per bypassare la funzione perduta dei fotorecettori danneggiati. Un microchip è impiantato sotto la retina tramite una procedura ambulatoriale breve e indolore.

Riceve dati visivi da occhiali dotati di videocamera e proiettore a infrarossi. I pazienti recuperano la capacità di leggere testi, riconoscere volti e completare attività complesse, come dimostrato in casi clinici.

Validazione e regolamentazione

Science Corp ha acquisito la tecnologia PRIMA da Pixium Vision nel 2024, perfezionandola e completando nuovi dati clinici. Nei trial europei e statunitensi su 47 pazienti, l’80% ha mostrato un miglioramento significativo dell’acuità visiva, riconoscendo lettere, numeri e parole. La CE mark europea è stata ottenuta a inizio secondo semestre 2026.

Mercato europeo: lancio in Germania

L’approvazione consente l’accesso al mercato in oltre 30 Paesi europei con una sola via regolatoria (il CE mark).

La Germania è in pole position per il lancio, grazie a normative che agevolano l’accesso precoce a tecnologie mediche innovative. Le prime procedure potrebbero iniziare già a settembre 2026.

Prospettive e ricerca futura

Science Corp dialoga con i sistemi sanitari europei per definire modelli di rimborso, dato che ogni dispositivo PRIMA dovrebbe costare diverse centinaia di migliaia di euro. L’azienda lavora su sviluppi futuri: migliorare la capacità visiva, ridurre l’ingombro degli occhiali (eliminando la batteria) e collaborare con il neurochirurgo Murat Günel di Yale per avviare trial umani di sensori bio-ibridi impiantati direttamente nel cervello.

La roadmap di Science Corp coniuga obiettivi immediati di mercato con PRIMA in Europa e strategie di lungo periodo basate su tecnologie BCI bio-ibride, aprendo a potenziali applicazioni terapeutiche e di potenziamento.

Il successo del chip visivo è cruciale per sostenere questi sviluppi più ambiziosi. La decisione dell’UE segna una pietra miliare: per la prima volta un sistema BCI restituisce una visione funzionale documentata in pazienti con AMD, aprendo la strada a nuove frontiere nell’integrazione tra tecnologia e neurobiologia.