Truecaller ha avviato un acceso confronto pubblico con la Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) riguardo alle nuove normative sulle app di identificazione del chiamante. L'azienda denuncia che il divieto di visualizzare le segnalazioni di spam sui numeri delle serie designate 1400 e 1600 sta erodendo la fiducia dei consumatori nel suo mercato più grande.

Contesto delle normative anti-spam

Nel 2024, la TRAI ha introdotto un quadro normativo che ha assegnato la serie di numeri 1400 alle comunicazioni di telemarketing e la 1600 a quelle di servizio e transazionali.

L'obiettivo era aiutare i consumatori a identificare le comunicazioni legittime e a contrastare le chiamate di spam e frode. Successivamente, è stata imposta la migrazione verso queste serie numeriche dedicate, con l'intento di aumentare la trasparenza e la fiducia.

L'effetto inatteso sulla fiducia

Secondo Rishit Jhunjhunwala, CEO di Truecaller, questa politica ha prodotto conseguenze indesiderate. Dati interni dell'azienda rivelano che negli ultimi otto mesi, gli utenti hanno ignorato l'81% delle chiamate dalla serie 1400 e il 79% da quella 1600, indicando una crescente sfiducia. Nello stesso periodo, sono stati registrati 74 milioni di blocchi manuali da parte degli utenti per numeri di queste due serie, e le azioni di blocco quotidiane contro i numeri della serie 1600 sono più che triplicate da ottobre 2025.

Non potendo contrassegnare questi numeri come spam, Truecaller ha introdotto un badge “Frequently Blocked” per avvisare gli utenti quando un numero delle serie designate è stato bloccato da molte persone. L'assenza di avvisi e badge riduce la fiducia anche nelle comunicazioni lecite, con oltre 51 milioni di chiamate da entrambe le serie che restano senza risposta ogni giorno.

TRAI e la ricerca di nuovi poteri

La TRAI ha richiesto al Ministero per l’Elettronica e l’IT (MeitY) di ottenere poteri ai sensi dell’Information Technology Act per agire contro app come Truecaller, Hiya e Whoscall che etichettano o bloccano numeri delle serie 1400 e 1600. Attualmente, la TRAI non ha autorità normativa diretta su queste piattaforme, che beneficiano di una protezione come intermediari (safe harbour).

Una bozza di emendamento al TCCCPR 2026 propone di rimuovere tale protezione, esponendo le app a responsabilità dirette in caso di mancato rispetto delle regole sul blocco o l'etichettatura delle chiamate.

Il dibattito tra dati comunitari e regolamentazione

Truecaller sottolinea l'importanza delle segnalazioni della comunità come strumento essenziale per identificare lo spam e proteggere utenti e imprese. La TRAI, d'altra parte, teme un abuso sistematico dei meccanismi di segnalazione, che potrebbe inibire comunicazioni legittime e causare la dispersione delle serie commerciali in numerazioni generiche. Anche gli operatori di telecomunicazione indiani chiedono un trattamento equo per le app di comunicazione, ampliando il dibattito sul ruolo regolatorio nelle nuove piattaforme digitali.

Truecaller si è detta disponibile a condividere i propri dati con il MeitY, sostenendo che ogni decisione sulle app di identificazione del chiamante dovrebbe essere basata su evidenze concrete: «Penalize the bad actors, not the ones like Truecaller that make a significant positive impact».

Questo conflitto rappresenta un banco di prova cruciale per la definizione della fiducia digitale. Limitare la visibilità delle segnalazioni, anche se motivate, rischia di favorire gli spammer e di compromettere l'efficacia delle politiche volte a tutelare i consumatori.