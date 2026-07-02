Sony ha preso una decisione che è destinata a cambiare il mondo del gaming in maniera profonda. Il produttore giapponese non produrrà e commercializzerà più i giochi per la famiglia Playstation su supporto ottico. Tale scelta sancisce, di fatto, il passaggio definitivo ad un ecosistema completamente digitale a partire dal 2028.

La data indicata dal colosso nipponico è il primo gennaio 2028 e a partire da quella data non verranno più realizzati i dischi Blu-ray utilizzati per installare i giochi sulle console. La decisione potrebbe anticipare una PlayStation 6 orientata esclusivamente al digitale, anche se Sony non ha ancora annunciato alcun dettaglio sulla prossima console.

La transizione al digitale è una strada intrapresa già da qualche anno, come dimostra il lancio della PS5 Slim Digital priva del lettore ottico. Tuttavia, l'azienda offriva la possibilità di acquistare il lettore Blu-ray in formato standalone e installarlo successivamente in caso di particolari esigenze. Considerando il recente annuncio, acquisiscono sempre più valore le indiscrezioni che indicano la futura PlayStation 6 in formato esclusivamente Digital con il PlayStation Store come unico portale per l'acquisto dei giochi.

Sony dice addio ai giochi su disco

La scelta di Sony è legata alle mutate preferenze dei consumatori. Gli utenti stanno progressivamente abbandonando i supporti fisici a favore del digitale e l'azienda vuole assecondare tale cambiamento, si legge nel comunicato stampa.

Secondo il recente resoconto finanziario, più dell'85% dei giochi venduti nel primo trimestre del 2026 sono in formato digitale con un trend in costante crescita. Il formato fisico continua a perdere terreno con percentuali in diminuzione ed è prevedibile un ulteriore calo anche in considerazione di questo cambiamento nel corso dei prossimi mesi.

Sony sottolinea che i giochi già pubblicati o lanciati prima di gennaio 2028 non subiranno alcuna modifica e saranno ancora disponibili in formato fisico. Inoltre, è probabile che i principali publisher continueranno a lanciare i propri titoli per PlayStation in confezioni retail prive del supporto ottico all'interno. Il caso certamente più eclatante è quello di Rockstar Games con l'attesissimo GTA VI.

Il publisher ha confermato sul blog ufficiale che le copie fisiche del gioco arriveranno sugli scaffali dei distributori ma all'interno sarà presente un codice per effettuare il download dallo store di riferimento.