Sony ha annunciato una svolta epocale nel settore dei videogiochi: da gennaio 2028, tutti i nuovi titoli per PlayStation saranno distribuiti esclusivamente in formato digitale. Questa decisione, comunicata ufficialmente tramite il blog di PlayStation, segna un netto adattamento alle mutate abitudini dei consumatori. A partire dalla data indicata, la produzione di dischi fisici per i nuovi giochi cesserà completamente, sebbene i titoli già pubblicati o in uscita prima di tale scadenza continueranno a essere disponibili anche in formato su disco.

La preferenza per il digitale e le motivazioni di Sony

La scelta di Sony è motivata da un'analisi approfondita dei dati di vendita, che rivelano un netto predominio del formato digitale. Nel quarto trimestre dell'anno fiscale 2025, l'85% delle vendite di giochi completi per PS4 e PS5 è stato generato da download digitali, mentre soltanto il 15% è derivato dalle copie fisiche. Questa tendenza in costante crescita ha spinto l'azienda a optare per un futuro senza supporti fisici, una mossa che si allinea maggiormente al modo in cui la comunità PlayStation preferisce oggi accedere e giocare ai propri titoli.

Le implicazioni per il mercato e le future console

Questo annuncio giunge poco dopo la discussione generata dall'edizione "fisica" di Grand Theft Auto VI, la quale, pur essendo venduta in scatola, conteneva esclusivamente un codice per il download digitale e non un disco.

Questo episodio ha evidenziato come esista ancora un segmento di giocatori che valorizza il possesso di edizioni fisiche. Nonostante ciò, l'efficienza e l'economia del digitale appaiono prevalenti, e Sony si prepara a ottimizzare le proprie risorse per gestire al meglio questa transizione. Una delle conseguenze previste di questa strategia è la possibile riduzione dei costi di produzione per i futuri modelli di console, come la PlayStation 6, che potrebbe essere lanciata senza un drive per supporti fisici.

La chiusura degli store per le console precedenti

Parallelamente a questa importante riorganizzazione strategica, Sony ha comunicato l'intenzione di chiudere lo PlayStation Store per PS3 in alcuni mercati entro la fine dell'anno corrente.

Successivamente, nel 2027, è prevista una chiusura globale dello store per PS3 e per PlayStation Vita. L'azienda ha rassicurato che i titoli e i contenuti digitali già acquistati rimarranno disponibili per il download "per il futuro prevedibile", assicurando così la continuità per gli utenti che possiedono giochi e contenuti delle generazioni precedenti di console.

Le recenti decisioni di Sony evidenziano un'evoluzione digitale inarrestabile all'interno dell'industria dei videogiochi, con implicazioni significative sia per lo sviluppo sia per la distribuzione dei contenuti interattivi. Se da un lato il digital divide potrebbe presentare delle sfide per una parte degli utenti, dall'altro il settore si sta chiaramente orientando verso una nuova era dominata dal digitale, promettendo potenzialità creative e commerciali elevate.