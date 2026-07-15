SpaceX, dopo un debutto in grande stile lo scorso 12 giugno con un'offerta pubblica iniziale (IPO) da 135 $ per azione, sta attraversando una fase di significativa flessione. Nelle ultime ore, il titolo è sceso al di sotto del prezzo IPO, toccando i 133 $, per poi registrare un lieve recupero e attestarsi nuovamente intorno ai 135 $.

Dinamiche post-IPO e flottante ridotto

Questa caduta del titolo riflette in parte la "sobrietà" dei mercati dopo l'iniziale euforia post-quotazione. SpaceX aveva infatti sperimentato oscillazioni rilevantissime, superando i 200 $ nelle settimane immediatamente successive al debutto.

La volatilità è attribuibile a un flottante estremamente limitato: solo il 4% delle azioni è disponibile per la negoziazione sul Nasdaq, una condizione che amplifica le oscillazioni anche con volumi di scambio ridotti.

Disillusione e raffreddamento delle aspettative

L'interesse iniziale verso Elon Musk e il suo ambizioso conglomerato spaziale e AI ha ceduto il passo a un contesto più cauto. La "narrativa gonfiata" attorno ai progetti futuristici di SpaceX sembra aver perso parte del suo slancio tra gli investitori, soprattutto in un momento di generale raffreddamento del settore tech.

Prossime sfide: il test Starship

Un elemento chiave in questa fase è l'imminente test di lancio del razzo Starship, programmato per giovedì 16 luglio.

Questo sarà il primo volo dalla quotazione in borsa e non prevede il recupero né del booster né dell'upper stage. I due stadi termineranno la loro corsa con un impatto simulato nel Golfo del Messico, in linea con l'approccio "fly, fail, fix" adottato da SpaceX. Le aspettative per questa prova sono elevate, ma il rischio di un insuccesso o di risultati parziali potrebbe alimentare ulteriore volatilità sul titolo.

Trend internazionale e contesto di mercato

Il calo delle azioni SpaceX sotto il prezzo di offerta non rappresenta un'anomalia isolata. Anche altri mercati internazionali evidenziano trend analoghi, con il titolo che ha perso quasi il 50% dal massimo raggiunto il 16 giugno. Questo scenario sottolinea come le narrative costruite attorno a un'IPO possano sgretolarsi rapidamente se il sentiment degli investitori si raffredda.

In sintesi, il ritorno del titolo SpaceX al di sotto dei 135 $ incarna l'incertezza del percorso post-IPO in un contesto ad alta aspettativa. L'esito del prossimo test Starship rappresenta una tappa cruciale per ristabilire, o smentire, la fiducia degli investitori nel progetto SpaceX come attore primario della tecnologia spaziale del futuro. Il timing è strettamente legato al fine settimana del 16 luglio.