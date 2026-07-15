Spotify ha recentemente annunciato un'importante espansione delle sue funzionalità dedicate alle famiglie, introducendo gli account gestiti dai genitori anche per gli utenti del livello gratuito. Questa novità, precedentemente esclusiva degli abbonati al piano Premium Family, è ora disponibile in paesi chiave come Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Francia, Germania e Paesi Bassi. La decisione riflette una tendenza sempre più marcata tra le grandi aziende tecnologiche a offrire ai genitori un maggiore controllo sull'utilizzo delle piattaforme online da parte dei figli.

L'introduzione degli Account Gestiti

I Managed Accounts, lanciati nel 2024, costituiscono una funzionalità condivisa che permette ai genitori di supervisionare i contenuti musicali ascoltati dai propri figli su Spotify. Grazie a questi account distinti, le preferenze musicali dei più giovani non incideranno sugli algoritmi dei genitori né compariranno nel loro riepilogo annuale Spotify Wrapped. I bambini possono liberamente aggiungere brani ai preferiti, creare le proprie playlist e ricevere raccomandazioni personalizzate.

L'estensione di questa funzione al livello gratuito risponde alle crescenti pressioni normative volte a potenziare le opzioni di controllo sui contenuti destinati ai minori.

Attraverso i Managed Accounts, i genitori hanno la facoltà di limitare la riproduzione di artisti e brani specifici. Inoltre, per impostazione predefinita, i contenuti musicali espliciti sono bloccati e la riproduzione video è disattivata.

Guida alla configurazione

La procedura per creare un account gestito è semplice per i titolari di un piano familiare. Gli utenti devono accedere alla propria pagina account all'interno dell'applicazione, selezionare l'opzione "Aggiungi un membro" e poi "Aggiungi un ascoltatore sotto i 13 anni (o l'equivalente di mercato)". Successivamente, i genitori saranno guidati attraverso i passaggi per configurare il profilo del figlio e le relative preferenze di contenuto, mantenendo la possibilità di modificare le impostazioni in qualsiasi momento.

Spotify ha inoltre annunciato l'intenzione di estendere questa funzionalità a ulteriori paesi nel prossimo futuro, con l'obiettivo di supportare un numero maggiore di famiglie e offrire soluzioni flessibili a tutti gli utenti.

Funzionalità e sicurezza per i più giovani

Gli account gestiti sono progettati per offrire un'esperienza di ascolto focalizzata esclusivamente sui contenuti musicali. I bambini possono esplorare liberamente la musica, creare le proprie playlist e ricevere suggerimenti personalizzati tramite funzionalità come daylist. Ogni account beneficerà di un riepilogo Wrapped personalizzato a fine anno, garantendo che le statistiche di ascolto rimangano distinte da quelle dei genitori.

I controlli parentali avanzati consentono di filtrare i contenuti espliciti e di gestire la riproduzione per artisti specifici. Sono inoltre disponibili opzioni per disabilitare i contenuti video e visivi, inclusi i loop di Canvas, per un'esperienza più sicura e controllabile.

Con l'introduzione di queste opzioni ampliate, Spotify mira a garantire che il tempo trascorso sulla piattaforma sia positivo e sicuro per tutte le fasce d'età. Per i genitori che desiderano un'esperienza musicale senza interruzioni pubblicitarie per i propri figli, il piano Premium Family rimane la soluzione ideale.

Spotify prosegue così nel percorso dell'innovazione responsabile, fornendo strumenti efficaci per personalizzare e proteggere l'esperienza di ascolto dei più giovani, promuovendo al contempo una maggiore autonomia musicale in un ambiente controllato.