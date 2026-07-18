Il Dipartimento di Giustizia statunitense ha autorizzato i dipendenti federali a scaricare TikTok sui loro dispositivi di lavoro. La decisione segna un cambiamento significativo rispetto al divieto imposto dalla legge del 2022, motivato da preoccupazioni di sicurezza legate alla precedente proprietà cinese di ByteDance.

Il riassetto proprietario

Il superamento del divieto su TikTok è stato reso possibile da una modifica cruciale della struttura proprietaria. Un accordo del gennaio 2026 ha trasferito TikTok USA a una joint venture con investitori americani (Oracle, Silver Lake, MGX), riducendo la partecipazione di ByteDance al 19,9%.

Oracle assumerà il ruolo di partner per la sicurezza. Questo riassetto ha reso inapplicabile la legislazione precedente che la vincolava a ByteDance.

Discrezione e critiche

Sebbene il via libera legale sia stato concesso, l'utilizzo di TikTok rimane a discrezione delle singole agenzie governative. Queste possono limitarne l'uso per ragioni di efficienza o produttività, bilanciando strumenti moderni e sicurezza lavorativa. La decisione non è esente da critiche: legislatori e aziende concorrenti hanno espresso perplessità sull'adeguatezza dell'accordo rispetto alle intenzioni originali della legge del 2022.

Contesto e prospettive

Il divieto originario scaturiva da preoccupazioni per la sicurezza nazionale, con TikTok percepito come potenziale strumento di spionaggio cinese.

La revoca del divieto potrebbe indicare un mutamento nella percezione del rischio, sebbene nuove sfide possano emergere con l'evoluzione tecnologica e geopolitica. Il dibattito evidenzia la complessità di bilanciare innovazione e sicurezza dei dati.

Ogni ente dovrà valutare l'uso di TikTok secondo le proprie normative e considerare modifiche a fronte di nuove minacce. Resta da osservare l'impatto di questa decisione sul panorama tecnologico e politico, data la rapida evoluzione delle comunicazioni e le rivalità tra potenze globali.