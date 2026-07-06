A febbraio 2026, Uber aveva annunciato ambiziosi piani per lanciare il proprio servizio di food delivery in sette nuovi mercati europei: Austria, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Repubblica Ceca, Grecia e Romania. L'obiettivo era generare un miliardo di dollari aggiuntivi di prenotazioni lorde nei successivi tre anni. Ora, però, la maggior parte di questi lanci è stata sospesa, includendo Austria, Norvegia e Grecia tra i Paesi che non vedranno l'arrivo di Uber Eats quest'anno. Uber ha confermato che i recenti avvii in Finlandia e Danimarca sono stati un “enorme successo”, e l'azienda intende ora “focalizzarsi sul consolidamento della dinamica” nei mercati già avviati.

Questa pausa nell'espansione europea non è casuale. Contestualmente ai ritardi nei lanci, Uber prosegue le trattative per acquisire Delivery Hero, una società europea di consegne che lo scorso maggio ha respinto un'offerta di acquisizione da 10 miliardi di euro. Si ipotizza che sospendere l'espansione nei mercati target possa ridurre le preoccupazioni antitrust legate a una potenziale concentrazione di mercato.

Strategia di consolidamento

La scelta di Uber riflette una preferenza per una crescita più disciplinata. Il successo registrato in Finlandia e Danimarca suggerisce che, anziché diluire le risorse su più fronti, l'azienda intende rafforzare la propria presenza nei mercati esistenti. La sospensione dei lanci in Austria, Norvegia e Grecia appare quindi una mossa strategica, necessaria per concentrare risorse e attenzione.

Acquisizione di Delivery Hero

Delivery Hero, che opera in numerosi mercati europei con brand come Foodora e efood, è da tempo un obiettivo di Uber. Nonostante l'offerta di 10 miliardi di euro sia stata respinta a maggio, Uber ha continuato ad aumentare la propria partecipazione, raggiungendo quasi il 37% tramite acquisti da Aspex Management. Un'acquisizione di tale portata solleverebbe inevitabilmente questioni antitrust, specialmente in un mercato già competitivo e frammentato.

Contesto regolatorio e rischi antitrust

L'Unione Europea ha recentemente sanzionato Delivery Hero e Glovo per pratiche anticoncorrenziali, tra cui accordi per non assumere reciprocamente dipendenti e scambio di informazioni sensibili, per un totale di 329 milioni di euro.

Questo evidenzia la forte attenzione regolatoria sul settore. In tale contesto, un accordo con Uber necessita di una gestione prudente per evitare di essere percepito come un'eccessiva concentrazione di potere di mercato.

Implicazioni per il settore del food delivery in Europa

Per le aziende concorrenti, come Just Eat Takeaway o Glovo (oggi parte dell'impero Delivery Hero), la decisione di Uber ha un duplice significato. Da un lato, si apre una finestra temporale in cui la competitività diretta potrebbe attenuarsi; dall'altro, la prospettiva di un consolidamento tramite acquisizione può generare incertezza tra ristoratori e rider, in particolare riguardo a commissioni e condizioni di servizio.

In sintesi, la mossa di Uber riflette una scelta strategica chiara: privilegiare la stabilità e l'efficienza operativa nei mercati esistenti, anziché rischiare una frammentazione prematura.

La sospensione dell'espansione crea inoltre uno spazio tattico prezioso per negoziare con le autorità antitrust, minimizzando l'attrito competitivo.

Uber sta dunque mettendo in pausa la propria corsa espansiva in Europa per concentrarsi su un obiettivo più ampio e potenzialmente trasformativo: rafforzare il proprio impatto attraverso un'acquisizione strategica, piuttosto che attraverso una battaglia sul campo. Resta da vedere se questo nuovo corso avrà successo o solleverà ulteriori questioni regolatorie nel sistema europeo della concorrenza.