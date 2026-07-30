L'Università Aldo Moro di Bari ha inaugurato la sua campagna di immatricolazione per l'anno accademico 2026-2027, distinguendosi per un approccio innovativo che pone l'intelligenza artificiale al centro della comunicazione. L'iniziativa mira a coinvolgere le future matricole, presentando il ruolo dell'università come crocevia di culture, conoscenze e innovazione. Questo avviene attraverso la trasformazione di figure storiche iconiche — da Cleopatra a Cristoforo Colombo, da Archimede ad Aristotele, passando per Marco Polo, Elisabetta I e Ippocrate — in studenti universitari contemporanei, grazie all'impiego dell'AI.

L'ateneo barese si posiziona come il primo in Italia ad adottare l'intelligenza artificiale in questa modalità per una campagna di iscrizione. Il messaggio chiave, "L'università al centro del Mediterraneo, aperta al futuro", è stato ideato e sviluppato dalla digital agency Kirweb. Il progetto sfrutta l'AI per creare una narrazione capace di intercettare le nuove generazioni, utilizzando linguaggi e formati a loro familiari. La diffusione della campagna è avvenuta attraverso una strategia integrata che include social network, piattaforme digitali, contenuti video e affissioni, generando un notevole interesse e numerose reinterpretazioni online, anche sotto forma di meme.

Offerta formativa e visione strategica

Per l'anno accademico 2026/2027, l'Università di Bari propone un'offerta formativa ampia e diversificata, con 136 corsi di studio. Questi si articolano in 65 corsi di laurea triennale, 59 corsi di laurea magistrale e 12 corsi di laurea magistrale a ciclo unico. Tra le novità più rilevanti spiccano il nuovo corso di laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, e i corsi magistrali in Scienze e tecniche dello sport e delle Attività motorie preventive e adattate, oltre a Gastronomic and oenological tourism. Questi ultimi due sono attualmente in attesa del decreto ministeriale di accreditamento.

Il rettore, Roberto Bellotti, ha sottolineato l'importanza di questa evoluzione comunicativa: "L'università ha il compito di innovare anche il proprio modo di comunicare.

L'intelligenza artificiale, pur senza sostituire le idee e il valore della formazione, può diventare in questo senso uno strumento utile a parlare alle nuove generazioni con linguaggi più vicini alla loro esperienza".

L'AI generativa al servizio degli studenti: UniBA Risponde

Oltre alla campagna di immatricolazione, l'ateneo ha introdotto "UniBA Risponde", un assistente virtuale basato su intelligenza artificiale generativa. Questo strumento è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è multilingua e multicanale, e si integra con le basi di conoscenza istituzionali dell'Università. Il progetto, presentato il 14 aprile 2026 tramite Microsoft Teams, è frutto di una collaborazione pubblico-privato con Microsoft, che ha permesso di definire con chiarezza fonti, limiti, presìdi, responsabilità e criteri di qualità fin dalle fasi iniziali.

L'iniziativa garantisce un'adozione dell'AI controllata, di qualità e responsabile, mantenendo il personale universitario al centro del sistema di supervisione e innovazione. L'assistente virtuale contribuisce a liberare il tempo del personale da attività ripetitive, permettendo di valorizzare ulteriormente i servizi offerti a studenti e utenti. Durante la presentazione sono stati evidenziati aspetti cruciali come la supervisione umana, la sicurezza, la conformità normativa e gli indicatori di qualità (KPI), quali tempi di risposta e tasso di risoluzione delle richieste.

Il rettore Bellotti ha ribadito la filosofia alla base di questo sviluppo: "L'AI nei servizi pubblici non si adotta per decreto.

Si costruisce, si sperimenta, si corregge, si governa…". L'esperienza di UniBa si configura così come un modello concreto e replicabile di sperimentazione e governo dell'innovazione, offrendo un prezioso punto di riferimento per l'intero sistema universitario italiano.