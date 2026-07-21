La decisione degli Stati Uniti di minacciare sanzioni contro i modelli di intelligenza artificiale (AI) cinesi segna un’escalation nella crescente tensione tecnologica tra le due superpotenze. Il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha annunciato che il governo statunitense esaminerà attentamente i modelli open source cinesi per individuare possibili casi di furto di proprietà intellettuale (IP), promettendo di imporre sanzioni qualora tali violazioni venissero accertate. Questa mossa rappresenta una risposta diretta alla rapida ascesa di modelli AI sviluppati in Cina, i quali minacciano il dominio di aziende americane leader come OpenAI e Anthropic.

La strategia USA contro il furto di proprietà intellettuale

Bessent ha ribadito la posizione degli Stati Uniti, affermando che, pur supportando i modelli open source, non tollereranno il furto di proprietà intellettuale. Questa dichiarazione giunge in un momento di crescente popolarità per modelli cinesi come Kimi K3 di Moonshot AI, che potrebbero compromettere il vantaggio competitivo delle imprese americane. Tali preoccupazioni si inseriscono in un quadro più ampio, dove Washington ha già implementato misure per limitare l'accesso della Cina a tecnologie avanzate, rafforzando i controlli sulle esportazioni.

Evoluzione delle normative sull'AI

Si sta valutando la possibilità di introdurre ulteriori restrizioni, inclusa l'ipotesi di un divieto totale sui modelli AI open source cinesi.

Benché queste misure siano ancora in fase di esame, la Casa Bianca sta esplorando l'opzione di richiedere alle aziende statunitensi di garantire la sicurezza qualora ospitino modelli cinesi. Questa strategia rientra in un più vasto impegno volto a proteggere il settore tecnologico nazionale dalle minacce esterne e a mantenere una posizione di leadership nella competizione globale dell'AI.

Il dibattito sulla 'model distillation'

Un punto di forte discussione riguarda la pratica della model distillation, una tecnica che permette di trasferire funzionalità da un modello AI più grande a uno più piccolo. La controversia verte sulla legittimità di questa pratica, che alcuni considerano una violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Tuttavia, figure di spicco del settore, come Satya Nadella, CEO di Microsoft, sostengono che la model distillation possa rientrare nel fair use dei dati pubblici per l'addestramento dei modelli, pur riconoscendo la necessità di stabilire regole chiare e precise.

Prospettive future per il settore AI

Questa situazione evidenzia le crescenti tensioni legate alla proprietà intellettuale nel campo dell'AI, con implicazioni potenzialmente significative sia per i modelli proprietari che per quelli open source. La questione del furto di proprietà intellettuale rappresenta un rischio legale sempre più pressante per le aziende. Un esempio recente è il caso di Anthropic, che ha dovuto affrontare accuse di violazione di copyright per l'utilizzo di dati protetti nei suoi modelli, giungendo a un accordo per risarcire gli autori.

Il panorama tecnologico globale è in rapida trasformazione, e l'approccio delle principali potenze mondiali alle regolamentazioni potrebbe delineare il futuro dell'innovazione nell'intelligenza artificiale. Con l'intensificarsi della competizione, il ruolo della politica e della diplomazia tecnologica diventerà sempre più cruciale nel definire le dinamiche di questa nuova era.