Vint Cerf, riconosciuto come uno degli architetti dell'internet, ha recentemente lasciato Google dopo oltre vent'anni. La sua partenza coincide con un momento cruciale per il panorama digitale: le interazioni digitali si stanno sempre più orientando verso dinamiche tra entità autonome, i cosiddetti agenti AI. L'assenza di protocolli formali per questi agenti solleva significative preoccupazioni tecniche ed etiche.

Contemporaneamente, Cerf ha assunto un ruolo di consulenza nel comitato di advisory di Innovation Labs, una divisione di Identity Digital.

Il suo impegno è volto a promuovere DNSid, un sistema basato su DNS per l'identificazione condivisa e persistente degli agenti AI.

Il dilemma dell'identità per gli agenti AI

Oggi, la maggior parte degli AI agent opera all'interno di sistemi proprietari, con identità frammentate e non riconosciute al di fuori della singola piattaforma. Non esiste ancora uno standard condiviso per il loro riconoscimento, la loro tracciabilità e l'attribuzione di responsabilità per le azioni che compiono. Cerf avverte che il modello aperto di TCP/IP non deve essere sostituito da strutture chiuse che favoriscono concentrazioni proprietarie, rischiando di compromettere i principi fondamentali dell'internet aperto.

DNSid: la "carta d'identità" per gli agenti AI

Innovation Labs, un'entità di Identity Digital (azienda specializzata nella gestione dei domini), ha sviluppato DNSid. Questo sistema è progettato per attribuire a ogni agente AI un identificativo duraturo e verificabile, ancorandolo a un dominio internet esistente e corredandolo di prove crittografiche registrate nel tempo. Questo ID, paragonabile a una "carta d'identità digitale", assicura che sia sempre possibile risalire al suo proprietario o all'ente responsabile, anche in caso di modifiche o trasferimenti.

Credibilità e struttura del progetto

Per conferire solidità al progetto, Innovation Labs ha istituito un Advisory Council composto da esperti di infrastrutture internet e sicurezza.

Tra i membri figurano nomi come David Conrad, Charlie Ryan, Paul Sagan, Teresa Shea e Corey Thomas. L'obiettivo è applicare lo stesso rigore tecnico e sociale che ha guidato lo sviluppo del DNS e dell'internet aperto anche al contesto degli agenti AI, garantendo una base di fiducia e affidabilità.

DNSid nel panorama degli standard emergenti

DNSid non si propone come un sistema isolato, ma sfrutta infrastrutture già ampiamente diffuse come il DNS e si integra con approcci complementari. Ad esempio, DNS-AID, un progetto della Linux Foundation, facilita la scoperta decentralizzata degli agenti tramite DNS senza la necessità di registri centralizzati. Inoltre, una bozza IETF descrive DNSid come un livello sottostante all'identity stack, fornendo l'ancoraggio dell'identità mentre altri sistemi gestiscono autenticazione, policy e runtime.

Implicazioni strategiche per il futuro dell'internet agentico

Il coinvolgimento di Cerf nel progetto sottolinea l'importanza di una governance aperta e dell'interoperabilità per l'evoluzione del web. DNSid offre il fondamento per costruire una rete agent-to-agent affidabile, evitando la trappola dei sistemi chiusi che riducono trasparenza e responsabilità. L'utilizzo del DNS come base tecnologica garantisce scalabilità e neutralità, principi storici che hanno permesso all'internet di crescere in modo aperto e resiliente.

In prospettiva, la diffusione di DNSid può contribuire a un ecosistema agentico in cui:

ogni agente è identificabile univocamente e collegato alla propria storia operativa;

le interazioni tra agenti sono tracciabili e verificabili;

le norme emergono da comunità tecniche e standardizzative, non da vendor proprietari.

Verso un internet agentico affidabile

Con la sua uscita da Google e il suo ingresso in Innovation Labs, Vint Cerf pone l'accento su una questione cruciale: l'identità e la responsabilità degli agenti AI non sono aspetti secondari, ma pilastri fondamentali per garantire un futuro digitale aperto e affidabile.

DNSid rappresenta un primo passo concreto verso un internet dove gli agenti non operano nel vuoto, ma all'interno di un sistema di fiducia, trasparenza e interoperabilità che si ispira al modello TCP/IP, aggiornandolo per l'era dell'intelligenza artificiale.