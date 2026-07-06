Con l'introduzione del nome utente su WhatsApp a fine giugno 2026, gli utenti possono ora riservare un handle unico, operativo prima del rilascio completo della funzionalità. Questo rappresenta un passo cruciale nella strategia di Meta per bilanciare la protezione della privacy con la facilità di contatto.

Riservare e modificare il nome utente

La riserva del nome utente WhatsApp si effettua direttamente dall'applicazione: è sufficiente aggiornare alla versione più recente, navigare in Impostazioni > Account > Username e selezionare “Crea username”.

È inoltre possibile utilizzare lo stesso nome utente già in uso su Instagram o Facebook, previa connessione tramite il Meta Accounts Center.

Il nome utente deve rispettare specifiche regole: deve essere compreso tra 3 e 35 caratteri, può contenere lettere minuscole, numeri, punti e underscore. Deve includere almeno una lettera e non può iniziare con “www” né terminare con un'estensione di dominio come “.com”. È altresì possibile modificare o eliminare il nome utente in qualsiasi momento, mantenendo gli stessi criteri e le medesime condizioni di unicità.

Privacy e controllo: la chiave a quattro cifre

WhatsApp introduce una doppia barriera di contatto: per inviare un messaggio tramite nome utente, è necessario conoscere, oltre al nome esatto, anche una chiave a quattro cifre opzionale.

Questa scelta accresce il controllo dell'utente e lo tutela da contatti indesiderati.

Rilascio graduale della funzione

Il rollout della funzionalità è attualmente in corso: la riserva è aperta dal 29 giugno 2026, ma la disponibilità varia in base al paese e all'account dell'utente. Gli utenti riceveranno una notifica direttamente dall'applicazione quando potranno accedere a questa opzione.

Rischi di frode e impersonazione

La possibilità di scegliere un nome utente unico rappresenta un'evoluzione verso un'identità digitale più modulare, ma introduce al contempo nuovi pericoli. In India, un mercato cruciale per WhatsApp con oltre 500 milioni di utenti, il ministero IT ha già segnalato il rischio concreto di frodi, phishing e impersonazioni, anche a danno di istituzioni e celebrità, sollevando preoccupazioni sulla gestione preventiva delle riserve.

Organismi come Mozilla hanno evidenziato diverse criticità: sebbene il numero di telefono rimanga uno strumento di conferma, l'uso di identificatori simili e la mancanza di directory pubbliche possono favorire attacchi basati sull'esattezza del contatto e azioni malevole meno visibili.

Implicazioni e strategie per gli utenti

Per l'utente consapevole, il nome utente si configura come un asset digitale da proteggere. È consigliabile scegliere handle non facilmente intuibili e disattivare la chiave a quattro cifre solo in caso di piena fiducia nel contatto. Aziende e creator sono agevolati nel mantenere coerenza tra le diverse piattaforme, ma devono vigilare attentamente su possibili imitazioni.

Meta, da parte sua, ha dichiarato di riservare alcuni nomi utente per personaggi pubblici e istituzioni, ma non ha ancora chiarito i criteri selettivi o la trasparenza del processo.

WhatsApp inaugura così una nuova fase della sua architettura identitaria: uno strumento che, se ben gestito, può bilanciare privacy e usabilità; ma che richiede cautela e consapevolezza per evitare nuovi vettori di inganno. Mentre la funzione si espande nel corso del 2026, la scelta del proprio nome utente oggi rappresenta un passo verso la semplificazione dei contatti futuri.