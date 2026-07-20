YouTube ha recentemente aggiornato le sue politiche di monetizzazione, introducendo linee guida chiare per la gestione dei cosiddetti contenuti inautentici, in particolare quelli prodotti con l'ausilio dell'intelligenza artificiale. Queste modifiche mirano a rafforzare la qualità dei video che fanno parte del YouTube Partner Program (YPP).

Le nuove categorie di contenuti non idonei

Le nuove regolamentazioni di YouTube definiscono tre categorie principali di contenuti che non saranno idonei alla monetizzazione. La prima comprende i contenuti generici o ripetitivi, spesso creati utilizzando modelli o template predefiniti, con minime variazioni tra i video.

Tali materiali, riproducendo contenuti già esistenti sulla piattaforma, sono spesso il risultato di metodi creativi a basso sforzo che possono compromettere la qualità complessiva.

La seconda categoria si concentra sui contenuti manipolativi o emotivamente pesanti. Rientrano in questa definizione video che mostrano, ad esempio, animali in situazioni di disagio prima di un salvataggio, i quali possono risultare spiacevoli per gli spettatori. YouTube ha chiarito che i canali che si focalizzano su questo tipo di contenuti saranno esclusi dal YPP, indipendentemente dall'eventuale impiego di tecniche di intelligenza artificiale.

Infine, l'utilizzo di "AI personas" per trattare temi sensibili, quali salute, finanza o questioni legali, è stato esplicitamente proibito ai fini della monetizzazione.

La presentazione di figure generate dall'AI come esperti in questi ambiti può condurre a disinformazione e comportare rischi significativi per gli utenti.

Intelligenza artificiale e monetizzazione: i dettagli

Contrariamente a una possibile interpretazione, YouTube non ha imposto un divieto totale sui contenuti assistiti dall'intelligenza artificiale. L'attenzione della piattaforma rimane sulla creatività e l'autenticità del contenuto, oltre che sull'evitare formati eccessivamente ripetitivi o sinteticamente emotivi. I canali saranno soggetti a valutazione basata su temi, pattern di contenuto e video più visualizzati, per assicurare che non siano progettati unicamente per la scalabilità a discapito di una variazione significativa.

La piattaforma ha inoltre specificato che, sebbene le opere create con strumenti automatici siano permesse, esse devono riflettere una visione creativa distintiva e apportare un valore educativo o di intrattenimento. La richiesta di divulgare materiale sintetico o generato in modo realistico è obbligatoria, ma questa pratica di per sé non incide direttamente sull'idoneità alla monetizzazione.

Le implicazioni per i creatori di contenuti

Le nuove politiche avranno un impatto diretto sul modo in cui i creatori integrano gli strumenti di intelligenza artificiale nei loro processi. La necessità di evitare contenuti generici o volti a generare shock è un punto chiave evidenziato da YouTube, che valuterà anche la coerenza narrativa e l'originalità per determinare l'idoneità alla monetizzazione.

I canali che presentano una prevalenza di video ripetitivi o con variazioni minime rischiano di perdere la loro capacità di monetizzare. Inoltre, la rappresentazione di AI personas come esperti in materie delicate rimane un aspetto critico, con YouTube che enfatizza l'importanza della trasparenza e di una caratterizzazione precisa delle figure generate.

In sintesi, queste modifiche sono volte a garantire che la piattaforma continui a offrire contenuti di alta qualità, proteggendo al contempo gli utenti dalla disinformazione e promuovendo la creatività autentica all'interno del suo ecosistema.