Mark Zuckerberg, CEO di Meta, ha ammesso che lo sviluppo degli agenti AI non ha accelerato “nel modo in cui ci aspettavamo”, in un town hall interno del 2 luglio 2026.

Riorganizzazione e morale

Zuckerberg ha ammesso che la riorganizzazione aziendale, che ha visto il taglio di circa 8.000 dipendenti (il 10% della forza lavoro) e la riallocazione di altri 7.000 a team AI, non è stata gestita con la fluidità attesa. Ciò ha portato a un esito meno efficace e a ripercussioni negative su morale e operatività.

Investimenti in infrastrutture AI

Meta investirà tra i 125 e i 145 miliardi di dollari nel 2026 per le sue infrastrutture AI.

L’aumento rispetto alla stima precedente (115-135 miliardi) evidenzia l’impegno a colmare il divario infrastrutturale e mantenere la leadership nell’AI.

Gli investimenti rafforzeranno data center, svilupperanno chip personalizzati e incrementeranno la capacità computazionale, per accelerare lo sviluppo degli agenti AI nei prossimi tre-sei mesi. Il settore tecnologico, in forte espansione, destinerà quest’anno oltre 700 miliardi di dollari all’infrastruttura AI.

Prossimi mesi: risultati attesi

Sebbene l’accelerazione attesa non si sia concretizzata, Zuckerberg è fiducioso che i benefici dagli investimenti in AI si manifesteranno nei prossimi tre-sei mesi. Questo periodo sarà cruciale per valutare l’efficacia della strategia e degli investimenti, e se richiederà aggiustamenti.

Meta: un momento di transizione

Il rallentamento nello sviluppo degli agenti AI, nonostante l’imponente spinta finanziaria, segna una fase critica per Meta. Entro la fine del 2026, l’azienda dovrà dimostrare la concretezza dei risultati, non solo a parole.

Il caso Meta evidenzia la sfida dell’industria tecnologica: trasformare ingenti investimenti in intelligenza artificiale in prodotti utili, scalabili e maturi. Resta da vedere se la strategia di Zuckerberg produrrà la svolta attesa.