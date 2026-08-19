Amazon ha annunciato un'espansione del programma consegne con droni Prime Air, puntando a servire quasi 500 località negli Stati Uniti entro fine 2026. L'obiettivo è raggiungere un milione di consegne tramite droni, un ampliamento di sei volte rispetto all'attuale copertura. Attualmente, l'azienda effettua migliaia di consegne giornaliere, con ordini ricevibili in pochi minuti o fino a un'ora.

Espansione del servizio e dettagli operativi

Il programma Prime Air, ideato nel 2013 da Jeff Bezos per consegne in meno di 30 minuti, ha affrontato ritardi normativi, tagli al personale e opposizioni comunitarie.

Nel 2024, Amazon ha ottenuto autorizzazioni per consegne a lungo raggio, estendendo il servizio oltre Dallas e Phoenix a undici aree metropolitane, con altre sei in programma. I droni trasportano pacchi fino a 2,3 chilogrammi (5 libbre) e coprono circa 175 miglia quadrate per punto di lancio dai magazzini Amazon. L'espansione interesserà aree metropolitane come Chicago, Atlanta, Cleveland e Boise, privilegiando le zone suburbane, distanti da grattacieli e aeroporti.

Concorrenza, regolamentazione e prospettive

Il settore delle consegne con droni vede una vivace concorrenza. Wing di Alphabet ha superato il milione di consegne in venti mercati USA, mentre Zipline ha raggiunto due milioni su quattro continenti.

Amazon ha già effettuato centinaia di migliaia di consegne tramite droni nel 2026, ma il servizio resta una frazione minima del totale spedizioni. L'azienda è certificata dalla Federal Aviation Administration (FAA) e ha ricevuto autorizzazioni per voli oltre la linea visiva dei piloti, implementando misure di sicurezza anti-collisione. Il servizio sarà gratuito per i membri Prime con ordini superiori a 50 dollari; per importi inferiori, il costo è di 2,99 dollari. I non abbonati pagheranno 4,99 dollari per consegna drone.

Le sfide rimangono significative: ostacoli normativi, preoccupazioni per il rumore e complessità logistiche (es. alberi o piscine nei punti di consegna). Amazon prosegue investimenti strategici in magazzini, centri di smistamento più prossimi e nella propria flotta di veicoli, puntando a consegne rapide.

Il CEO Andy Jassy ha sottolineato che Prime Air ha ora un "modello scalabile", con l'ambizione di servire 30 milioni di clienti entro fine anno. La visione a lungo termine prevede mezzo miliardo di consegne tramite droni entro fine decennio, mantenendo tempi di consegna inferiori ai 30 minuti.