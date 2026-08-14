Il trasporto su gomma in California è sull'orlo di una trasformazione epocale con l'introduzione dei camion a guida autonoma. Due aziende, Aurora Innovation e Kodiak AI, hanno ottenuto i permessi dal Dipartimento dei Veicoli Motorizzati della California (DMV) per testare i loro veicoli autonomi su strade pubbliche. Kodiak ha già iniziato le operazioni, concentrando i test nell'area di Mountain View.

Nuove Regole e Prime Autorizzazioni

Questa svolta è frutto di una revisione normativa del DMV che, dal 28 aprile, ha revocato il divieto di test su strada per i veicoli pesanti senza conducente, aprendo la strada alla loro futura implementazione.

Entrambe le aziende hanno soddisfatto i rigorosi criteri del DMV, inclusi sicurezza, assicurazione e qualifica degli operatori. Le autorizzazioni impongono però restrizioni: un operatore di sicurezza umano deve essere al volante e i camion non possono circolare su strade con limiti di velocità inferiori o uguali a 25 miglia orarie, salvo percorsi diretti tra destinazioni specifiche.

Opposizioni e Sfide Legali

La presenza di camion autonomi in California genera forti opposizioni. Il sindacato dei Teamsters ha citato in giudizio il DMV, accusandolo di non aver studiato adeguatamente l'impatto economico e sulla sicurezza di questi veicoli. Per sviluppatori come Aurora e Kodiak, le nuove regole sono un'opportunità cruciale per testare e sviluppare la tecnologia nel loro stato d'origine, dopo aver operato prevalentemente in Texas a causa delle precedenti restrizioni californiane.

L'Innovazione di Humble Robotics

Nel panorama emergente, Humble Robotics, startup di San Francisco, si distingue con il suo progetto di un veicolo elettrico e autonomo, l'Humble Hauler. Con 24 milioni di dollari di finanziamento, l'azienda mira a ridurre costi ed emissioni con un camion privo di cabina, volante e pedali. Pur non avendo ancora richiesto i permessi californiani, Humble Robotics sta adattando i suoi piani per operare nello stato, inizialmente previsti per il Texas.

Prospettive Future e Ostacoli Tecnici

Il design senza cabina dell'Humble Hauler potrebbe comportare ulteriori ostacoli normativi, come evidenziato da Dan Sperling dell'UC Davis, che sottolinea le difficoltà in caso di malfunzionamenti senza un conducente a bordo.

Humble Robotics si affida a tecnologie avanzate (telecamere primarie, lidar/radar di backup) e mira a collaborare con porti e operatori terminali, specialmente a Los Angeles e Long Beach. Il veicolo, un Classe 8 con autonomia elettrica di 200 miglia e velocità massima di 55 miglia orarie, è pensato per viaggi brevi. L'accettazione pubblica è cruciale: la visione di un camion massiccio senza conducente può essere destabilizzante, e le ripercussioni di eventuali incidenti sarebbero considerevoli.

La transizione verso i mezzi autonomi nel trasporto merci è una sfida complessa e multifattoriale. La California si conferma un epicentro di questo cambiamento, delineando un futuro in cui il trasporto su strada potrebbe diventare sempre più autonomo, nonostante le sfide normative e socio-economiche.