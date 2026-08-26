Con la recente chiusura del suo primo fondo da 17 milioni di dollari, Capital F si afferma come una delle poche società di venture capital interamente guidate da donne. Questo fondo è strategicamente destinato a finanziare aziende che operano nell'"economia al femminile", ovvero quei settori in cui le donne sono le principali motrici della domanda. Tale approccio si concentra su tre aree chiave: la salute delle donne, il commercio digitale e gli strumenti di intelligenza artificiale, come evidenziato dalle co-fondatrici Margaret Coblentz e Dawn Dobras.

Il Ruolo di Capital F nel Venture Capital

Le co-fondatrici Dobras e Coblentz, con decenni di esperienza nella gestione aziendale, hanno riconosciuto la necessità di creare una piattaforma che facilitasse un maggiore accesso delle donne agli investimenti. L'iniziativa di Capital F nasce dalla profonda convinzione che sia fondamentale chi detiene il capitale e chi possiede l'azienda. Gli incontri organizzati durante la raccolta fondi, noti come "salon events", hanno svolto un ruolo cruciale nel coinvolgere un numero significativo di donne nel mondo degli investimenti, promuovendo una maggiore partecipazione femminile nel settore.

Investimenti di Capital F: Dalla Salute all'E-commerce

Il portfolio di Capital F include startup innovative come Hey Jane, una piattaforma di telemedicina, e Steller Sleep, recentemente acquisita da Google.

Uno dei principali focus del fondo rimane il sostegno a tecnologie che affrontano tematiche cruciali per le donne, spesso trascurate nei finanziamenti tradizionali. Un esempio emblematico è Malama, che offre supporto di doula per persone con Medicaid, dimostrando l'impegno verso soluzioni concrete per le esigenze femminili.

THENA Capital: Innovazione Medtech al Femminile

Parallelamente, la britannica THENA Capital ha chiuso il suo primo fondo a 45 milioni di sterline, distinguendosi come un'entità di venture capital guidata esclusivamente da donne e sostenuta dal British Business Bank. Dedicandosi al settore del medtech, THENA supporta attivamente le aziende a transitare dal Regno Unito al mercato statunitense, sfruttando la validazione clinica e i progressi normativi per accelerarne la crescita e l'impatto.

Tra i beneficiari dei finanziamenti di THENA spiccano cinque aziende medtech nel loro primo anno di attività. Questo modello evidenzia l'importanza di investire in un settore ancora relativamente sottovalutato e spesso sottofinanziato, come la salute delle donne. Il fondo è stato concepito con l'obiettivo strategico di sfruttare il potenziale ancora inespresso delle innovazioni mediche britanniche, favorendo la loro espansione internazionale.

L'Impatto Crescente dei Fondi Femminili

L'impatto dei fondi gestiti da donne sta emergendo come un trend fondamentale nel mondo degli investimenti, specialmente in settori dove l'innovazione può colmare lacune storiche. Con una base di LP che include una prevalenza di figure femminili, sia Capital F che THENA Capital stanno dimostrando concretamente come percezioni e modelli di business possano essere trasformati positivamente, promuovendo una maggiore equità e inclusione.

Queste iniziative rappresentano più che semplici opportunità di investimento: segnano un cambiamento simbolico e strutturale nel mondo del venture capital. Guardando al futuro, si prevede che una maggiore inclusione delle donne in ruoli decisionali critici possa portare a un aumento significativo degli investimenti in tecnologia che affronta direttamente le esigenze femminili, trasformando questi mercati ancora in crescita e generando un impatto duraturo.