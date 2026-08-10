Clicks Technology ha lanciato ad agosto 2026 la Power Keyboard, una tastiera fisica slide-out per smartphone. Con un costo di circa 99 $, mira a ricreare l’esperienza di digitazione BlackBerry grazie ai suoi tasti tattili e al design modulare, compatibile con diverse dimensioni e orientamenti di telefono.

Caratteristiche e Connettività

La Power Keyboard si fissa magneticamente al telefono tramite MagSafe o Qi2 e si connette via Bluetooth, permettendo l’abbinamento con tre dispositivi. Integra una batteria da 2.150 mAh che offre anche ricarica wireless da 5W al telefono.

Per dispositivi senza MagSafe o Qi2, sono disponibili anelli adesivi o cover compatibili. L’accessorio vanta retroilluminazione regolabile, modalità di ritardo, riserva di carica dedicata e funzioni avanzate come “Cursor Mode”, tasti personalizzati e scorciatoie configurabili tramite l’app Clicks.

Il design è curato, con un imballaggio premium e una guida rapida. I tasti offrono un feedback “clicky” e affidabile, frutto dell’evoluzione rispetto alla precedente tastiera Clicks. Il meccanismo di scorrimento è solido e fluido, richiamando la qualità dei dispositivi professionali.

Vantaggi d'Uso

Il beneficio principale è l’introduzione di una tastiera fisica che non occupa spazio sullo schermo, riducendo gli errori di digitazione e liberando il display.

È ideale per chi desidera la nostalgia BlackBerry o preferisce il feedback tattile dei tasti, garantendo una risposta rapida. La batteria dedicata e le ampie opzioni di personalizzazione la rendono utile per gli utenti più esigenti.

Limiti Ergonomici e Problematiche

L’esperienza d’uso rivela criticità ergonomiche. L’accessorio aggiunge volume (119,7 × 76,6 × 15,2 mm) e peso (180 grammi), rendendo il telefono difficile da impugnare o da riporre in tasca, specialmente in verticale e con modelli grandi come l’iPhone 17 Pro Max o il Pixel 10 XL. Il bilanciamento può essere instabile, e l’uso con cover protettive ne compromette la presa.

Anche la stabilità magnetica è un punto debole: sono state segnalate oscillazioni, magneti deboli, disconnessioni Bluetooth e incompatibilità con alcune custodie.

Le consegne hanno subito ritardi e le comunicazioni ai clienti sono state poco trasparenti.

Contesto e Prospettive Future

La Power Keyboard funge da ponte verso il lancio dello smartphone Clicks Communicator. Questo sarà un dispositivo standalone con Android 16, display OLED da 4,03 pollici, tastiera fisica integrata, avviso LED personalizzabile, Message Hub, fotocamere, batteria da 4.000 mAh, jack audio e slot microSD. Orientato alla comunicazione, avrà un prezzo iniziale di circa 399 $, poi 499 $.

Fino all’arrivo del Communicator, la Power Keyboard si propone come alternativa versatile per tablet, smart TV e visori VR. Tuttavia, la sua convenienza dipende dal valore che l’utente attribuisce alla digitazione fisica e dalla sua disponibilità ad accettare i compromessi.

Sebbene sia un esempio di design intelligente e nostalgico, la Power Keyboard mostra le sfide delle soluzioni modulari nel bilanciare comfort, usabilità e portabilità. Resta un prodotto interessante, ma con evidenti limiti, in attesa della soluzione integrata del Communicator.