Una corte d'appello federale ha stabilito che l'Agenzia per la Protezione Ambientale (EPA), sotto l'amministrazione Trump, ha annullato impropriamente 20 miliardi di dollari in fondi climatici. Questi finanziamenti erano già destinati a diverse organizzazioni non profit. La sentenza sblocca l'accesso a tali risorse, ponendo fine a un lungo contenzioso per il recupero dei fondi.

Una vittoria per le organizzazioni non profit

La decisione del tribunale d'appello del Distretto di Columbia rappresenta una vittoria significativa per le organizzazioni non profit coinvolte.

Gli enti avevano ricevuto i fondi dal Inflation Reduction Act (IRA), destinati al Greenhouse Gas Reduction Fund. L'EPA, guidata da Lee Zeldin, in collaborazione con l'FBI e il Ministero del Tesoro, aveva illegittimamente congelato i conti bancari delle organizzazioni nel febbraio 2025.

I giudici hanno stabilito che la decisione dell'EPA era basata su "disaccordi politici", priva di basi legittime. La corte ha sottolineato che i fondi erogati non possono essere ritirati retroattivamente tramite nuove leggi, rafforzando la certezza del diritto.

Implicazioni per il finanziamento climatico

Il verdetto ha importanti implicazioni per il futuro delle politiche di finanziamento climatico negli Stati Uniti.

I fondi, destinati alla transizione verso energie pulite e al supporto di progetti rinnovabili ed efficienti, erano stati compromessi. La sentenza riafferma il diritto delle organizzazioni di fare affidamento sui fondi già erogati, proteggendo la loro operatività da interferenze politiche.

Nonostante l'esito favorevole, alcune organizzazioni non profit hanno subito gravi conseguenze durante il congelamento dei fondi, riducendo personale e affrontando difficoltà operative nell'attesa della decisione.

Prospettive e reazioni future

Mentre le organizzazioni celebrano il successo legale, permane incertezza. L'EPA può appellarsi alla Corte Suprema entro sette giorni, aprendo a ulteriori battaglie legali.

L'attuale decisione stabilisce un precedente critico per la gestione dei finanziamenti pubblici e la loro protezione da interferenze politiche indebite.

Questo risultato evidenzia l'importanza di sostenere iniziative climatiche efficaci senza interruzioni dovute a cambiamenti di amministrazione, fornendo una base per future disposizioni legislative e regolamentari in ambito ambientale.