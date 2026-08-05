Durante il suo primo earnings call come società quotata, SpaceX ha presentato proiezioni ambiziose per il suo futuro, delineate principalmente dal CEO Elon Musk. Tra le affermazioni più audaci, Musk ha dichiarato che il servizio Starlink potrebbe fornire la «maggior parte dell'internet mondiale» entro meno di dieci anni, un obiettivo supportato dal lancio dei satelliti Starlink V3, progettati per aumentare significativamente la larghezza di banda.

Starlink: tra visione e pragmatismo

Mentre Musk delineava uno scenario di dominio globale per Starlink, il Chief Operating Officer (COO) Gwynne Shotwell ha adottato un approccio più misurato.

Durante la stessa conferenza con gli investitori, Shotwell ha enfatizzato come i nuovi satelliti avrebbero potenziato la capacità e migliorato il servizio esistente, prevedendo che Starlink avrebbe rappresentato una «significativa porzione del traffico Internet globale». Questa prospettiva, pur ambiziosa, rifletteva un maggiore pragmatismo rispetto alle dichiarazioni del CEO.

Previsioni finanziarie: ambizioni in crescita

Il Chief Financial Officer (CFO) di SpaceX, Bret Johnsen, ha evidenziato i robusti ricavi derivanti dal leasing di capacità computazionale a società di intelligenza artificiale, una fonte di «ingentissimi capitali in tempi brevi». Johnsen aveva fornito stime prudenti per il raggiungimento di un tasso di ricavi annualizzati (ARR) di 100 miliardi di dollari entro la fine dell'anno, citando contratti per servizi cloud già firmati per 6,7 miliardi di dollari.

Tuttavia, Musk ha prontamente corretto queste previsioni, suggerendo che tale soglia potesse essere persino superata e che le stime iniziali potessero rivelarsi troppo conservative.

Accelerazione degli obiettivi e sfide future

Musk ha inoltre anticipato che SpaceX prevede di raggiungere 1 trilione di dollari di entrate entro il 2030, un anno prima rispetto alla proiezione originale del 2031. Riguardo al progetto Starship per il sistema di atterraggio umano della missione Artemis della NASA, Musk ha ipotizzato voli abitati già l'anno prossimo. Shotwell, d'altra parte, ha ribadito l'impegno di SpaceX verso le scadenze imposte dalla NASA, focalizzandosi sui progressi incrementali.

Reazioni del mercato e preoccupazioni degli investitori

Le dichiarazioni di Musk e degli altri dirigenti hanno generato una notevole volatilità nel mercato azionario. Una delle principali preoccupazioni per gli investitori è l'elevato volume di investimenti che SpaceX sta destinando all'intelligenza artificiale e alle infrastrutture. Le spese per ricerca e sviluppo (R&D) e infrastrutture sono aumentate drasticamente, passando da meno di 3 miliardi a 18 miliardi di dollari in un anno, riflettendo una chiara priorità per la crescita futura a discapito dei risultati a breve termine. Nonostante le sfide intrinseche alla realizzazione delle visioni di Musk, lo status di società pubblica di SpaceX impone una responsabilità verso gli investitori e le autorità di regolamentazione. Le proiezioni aggressive del CEO continuano a mantenere alta l'attenzione sul titolo, mentre il mercato si adatta alle ambizioni dichiarate.