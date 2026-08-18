Etched, la startup americana specializzata in hardware AI per l'inferenza, ha registrato un'accelerazione impressionante, raddoppiando la sua valutazione da 10,3 a 21 miliardi di dollari in soli trenta giorni. Questo ritmo quasi vertiginoso è stato innescato da un nuovo round da 700 milioni di USD, guidato da Jane Street, evidenziando una crescita eccezionale.

Valutazione record e finanziamenti

La valutazione di Etched ha mostrato una progressione notevole: da circa 5 miliardi di dollari a dicembre, è salita a 10,3 miliardi a luglio, per poi balzare agli attuali 21 miliardi in agosto.

Questo salto di valore è stupefacente anche per gli standard dell'AI. L'azienda aveva raccolto 500 milioni a dicembre e 300 milioni a luglio; l'attuale iniezione di 700 milioni porta la sua capitalizzazione a 21 miliardi di USD.

Innovazioni chiave per l'inferenza AI

L'ascesa di Etched è sostenuta da due innovazioni fondamentali per ottimizzare l'inferenza dei modelli AI. Si tratta di un chip di prefrazione a bassa tensione (prefill chip), per densità di calcolo superiori senza problemi termici, e una memoria condivisa a scala cluster (cluster-scale memory) con interconnessione a bassissima latenza, che permette a più chip di accedere a un pool di memoria comune in modo rapido ed efficiente. Robert Wachen, co-founder e COO di Etched, ha spiegato che la fase "prefill" è computazionalmente intensa, mentre la fase "decode" richiede grande capacità di memoria.

L'architettura Low Voltage Inference e Cluster Scale Memory risponde in modo innovativo a entrambe le esigenze.

Investitori di spicco e strategia di mercato

Il round è stato guidato da Jane Street, che ha testato l'hardware di Etched e installato un rack nel proprio datacenter. Jane Street ha espresso grande soddisfazione, sottolineando come l'approccio unico di Etched all'inferenza fornisca la precisione necessaria per i loro carichi di lavoro più esigenti. Tra gli altri investitori figurano Kleiner Perkins, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz e altri importanti fondi, a riprova della crescente fiducia nell'infrastruttura AI proposta.

Contesto e impatto sull'industria

Il successo di Etched si inserisce in un panorama dove l'hardware AI cerca alternative ai GPU general-purpose, spesso costosi e meno efficienti.

La strategia di Etched, basata su un co-design dal chip al rack e focalizzata esclusivamente sull'inferenza, si discosta dall'approccio incrementale tradizionale. L'orientamento "inferenza specifica" trova terreno fertile, come dimostrato dal Series C di luglio, definito la valutazione più alta mai raggiunta da una Serie C guidata da Sequoia. Il nuovo balzo di valutazione conferma che il mercato premia le soluzioni che garantiscono prestazioni superiori in termini di token-per-watt a scala rack.

Prospettive future e consolidamento

Etched ha orchestrato una strategia ben definita: lanciata in modalità stealth con 800 milioni di raccolta cumulata e oltre 1 miliardo di contratti già firmati, l'azienda ha rapidamente ampliato produzione, test sul campo e presenza industriale.

Il lancio del nuovo round a 21 miliardi di dollari, a solo un mese dal precedente, suggerisce un'accelerazione strutturata, con piani per produzione su larga scala e integrazione nei principali centri dati dei clienti.

Etched rappresenta un caso emblematico di come l'hardware AI si stia evolvendo rapidamente verso soluzioni specializzate, verticali e ad alta efficienza. Il modello di inferenza disegnato da zero, unito alla fiducia di investitori sofisticati come Jane Street, sottolinea una profonda trasformazione nel mercato delle infrastrutture AI. Il futuro dell'inferenza AI non è più solo software veloce, ma silicio costruito ad hoc.