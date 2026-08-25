Fiat Ventures annuncia un’importante evoluzione strategica, unificando le sue divisioni di consulenza e venture capital sotto il nuovo brand FGV Capital. Questa mossa, che segna la nascita di un modello operativo full-stack, è accompagnata dal lancio del secondo fondo di investimento, un veicolo da 35 milioni di dollari.

Un modello integrato per il supporto ai founder

La decisione di unire le attività di consulenza (precedentemente “Fiat Growth”) e investimento mira a offrire un supporto più completo ai fondatori di startup. Marcos Fernandez e Drew Glover, soci fondatori, hanno sottolineato l'obiettivo di aiutare gli imprenditori (sia nel portafoglio che esterni) a implementare strategie di go-to-market.

La consulenza “Fiat Growth” offriva già supporto per scalabilità, strategie e accesso a una rete esecutiva. Questa sinergia ha spinto all'integrazione per massimizzare esposizione e crescita. Drew Glover ha spiegato che l’unione della consulenza con il braccio di investimento ha già permesso a FGV Capital di assicurarsi posizioni nelle cap table delle startup, grazie all'accesso alla rete di consulenza.

Le due attività, pur sotto un unico marchio, mantengono indipendenza giuridica con processi chiari per evitare conflitti di interesse. L'infrastruttura FGV fornirà al team di investimento informazioni e contesto più approfonditi, senza influenzare le decisioni.

Il Fondo II: focus sul fintech e sinergie strategiche

Il Fondo II di FGV Capital si concentra sul fintech e le sue intersezioni con AI, sanità, commercio e altri settori. La raccolta dei 35 milioni di dollari ha richiesto circa 18 mesi, coinvolgendo Limited Partners (LP) che offrono anche orientamento aziendale. Tra gli LP figurano Reinsurance Group of America, MassMutual e Bank of America.

Prevede investimenti tra 1 milione e 1,5 milioni di dollari in almeno 25 aziende in due anni (13 già realizzate). Il primo fondo era di 25 milioni. Complessivamente, FGV Capital ha sostenuto circa 40 aziende, tra cui Wagmo e Possible Finance.

Un ecosistema interconnesso per la crescita

In un mercato dove i nuovi fondi faticano ad attrarre LP, FGV Capital scommette sul suo modello combinato per attirare investitori e startup, puntando a rendimenti superiori.

Offre programmi per la scalabilità delle società in portafoglio degli LP e facilita connessioni tra LP e aziende consulenziali per partnership.

Marcos Fernandez ha evidenziato la potenza del modello full-stack: "Le aziende investite possono diventare clienti, i clienti investimenti, gli LP partner. Le parti dell’ecosistema creano valore reciproco, pur operando indipendentemente." L'obiettivo è un ecosistema dove capitale, distribuzione e relazioni si rafforzano, offrendo più opportunità di successo congiunto.