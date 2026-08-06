La Generazione Z sta ridefinendo il dating online, allontanandosi dal tradizionale “swipe” per abbracciare approcci più autentici e basati sull’intelligenza artificiale. In questo scenario emerge Ditto, una nuova applicazione che promette matchmaking AI e appuntamenti reali, eliminando la superficialità dello scorrimento infinito.

Fondata da Allen Wang ed Eric Liu, ex studenti di UC Berkeley, Ditto è nata per connettere i coetanei, stanchi dello "scorrimento infinito e delle chiacchiere senza fine" delle app tradizionali, e alla ricerca di "qualcosa di più genuino nella vita reale".

Ditto: L'AI per connessioni autentiche

L'accesso a Ditto è per studenti universitari, tramite iMessage con un codice. Un chatbot AI si presenta come Ditto, "un’iniziativa di dating… niente swipe, niente DM imbarazzanti, solo appuntamenti reali ogni mercoledì alle 19".

L'onboarding testuale raccoglie informazioni biografiche essenziali, personalità, interessi e preferenze. Alcuni utenti caricano foto di celebrity crush per orientare l'AI sul loro "tipo".

L’algoritmo di Ditto abbina le persone non per hobby simili, ma per ciò che questi rivelano della loro essenza. Wang spiega: "Se un ragazzo ama arrampicata e sport all’aria aperta, e una ragazza hip hop e skateboard, anche se gli hobby non sembrano simili, entrambi sono molto avventurosi; forse individualisti".

Questa è la base della chimica, che Ditto ritiene "prevedibile con i segnali giusti".

Ogni mercoledì alle 19, Ditto invia il match settimanale: persona, ora e luogo. Gli utenti si incontrano. Il feedback post-appuntamento alimenta l’algoritmo, affinando i match futuri. Questo approccio riduce l'attrito, con Ditto che si occupa del "lavoro pesante".

Ditto ha 150.000 iscrizioni e circa il 20% dei match si concretizzano in appuntamenti reali. Per presentare gli abbinamenti, l'app crea grafiche in stile collage, un’estetica popolare tra la Gen Z.

Sicurezza, crescita e marketing irriverente

La sicurezza è cruciale. Attualmente, Ditto è disponibile in alcune decine di college, con verifica integrata tramite email .edu.

La startup mira a espandersi oltre l'università, mantenendo la sicurezza prioritaria.

Ditto ha raccolto 9,2 milioni di dollari in finanziamenti seed. La sua notorietà è alimentata da un marketing irriverente, come video con acrobazie robotiche. Con sede a San Francisco e dodici dipendenti, Ditto cerca persino un "Chief Yacht Officer" per eventi promozionali. Wang osserva che gli utenti universitari "sentono l’odore del marketing aziendale a un miglio di distanza", ma "i trucchi sono la punta dell’iceberg, non il prodotto… i momenti virali attirano i ragazzi; un buon primo appuntamento è ciò che li fa restare".

La disillusione verso lo swipe non è isolata. Altre startup Gen Z stanno reinventando il dating.

Known propone un modello pay-per-date (circa 15 dollari per match) con onboarding vocale AI che organizza direttamente l'incontro (tasso di no-show inferiore all'1%). 222 organizza cene di gruppo per sei persone, usando feedback reali. Queste iniziative nascono in un contesto dove la Gen Z è "più solitaria che mai", e le app tradizionali vedono calare utenti e ricavi.

Il futuro del dating: l'adattamento delle app consolidate

La "swipe fatigue" influenza anche le piattaforme affermate. Tinder ha introdotto nuove funzioni AI (test di chimica, speed dating virtuali, eventi o astrologiche) per replicare l'esperienza reale e ridurre la superficialità. Parallelamente, Bumble ha iniziato a eliminare lo swipe, favorendo algoritmi più selettivi e mirati a incontri reali.

In sintesi, la Generazione Z sta guidando una rivoluzione nel dating online: non più rapido scorrimento tra profili, ma matchmaking pensato, punti di contatto reali e l’AI come strumento di supporto. Un’evoluzione che pone al centro autenticità, feedback e esperienze significative, offrendo importanti lezioni anche alle app più consolidate del settore.