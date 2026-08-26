La startup Generalist, un'azienda emergente nel settore della robotica, ha recentemente raggiunto una valutazione di 3 miliardi di dollari, attirando l'attenzione del comparto tecnologico. Questo significativo incremento di valore è scaturito da un nuovo round di finanziamenti, guidato da 8VC, che ha iniettato circa 200 milioni di dollari aggiuntivi nelle casse della società. L'operazione rappresenta un'estensione del round di Serie B annunciato lo scorso giugno, che aveva già permesso alla startup di raccogliere 400 milioni di dollari, portando la sua valutazione a 2 miliardi.

Innovazione e leadership fondatrice

Fondata nel 2024 da Pete Florence e Andy Zeng, ex ricercatori di Google DeepMind, insieme ad Andrew Barry, già ingegnere di Boston Dynamics, Generalist si dedica allo sviluppo di un modello AI di fondazione progettato per operare su una vasta gamma di robot. Tra i primi sostenitori dell'azienda figurano nomi di spicco come 8VC, Radical Ventures, Nvidia, Union Square Ventures e Bezos Expeditions.

Il modello Gen 1.5 di Generalist, lanciato di recente, introduce la capacità per i robot di apprendere nuovi compiti attraverso dimostrazioni video estremamente brevi, con durate che variano da soli 3 a 12 secondi. Questa innovazione permette di personalizzare il modello in base alle specifiche esigenze dei clienti, offrendo un approccio più versatile all'automazione e all'integrazione robotica.

Un mercato competitivo in forte espansione

Nel panorama attuale, Generalist si posiziona accanto a importanti attori del settore come Physical Intelligence e Skild AI, valutate rispettivamente 11 e 14 miliardi di dollari. La startup sta cercando di capitalizzare quello che viene definito un potenziale «momento ChatGPT» per la robotica, puntando su robot altamente versatili, in grado di apprendere e svolgere una molteplicità di compiti senza la necessità di addestramenti specifici per ciascuna funzione.

Questa visione mira a rendere l'intelligenza artificiale applicabile in svariati contesti, semplificando l'integrazione dei robot nelle attività quotidiane, dagli ambienti industriali e di laboratorio a quelli domestici e persino alle applicazioni spaziali.

L'obiettivo è diffondere un'intelligenza robotica tanto pervasiva quanto sorprendente per la sua varietà e capacità operativa.

Strategie di crescita e sviluppo futuro

Attualmente, Generalist sta attivamente esplorando e stabilendo collaborazioni con clienti strategici, con l'intento di adattare il proprio modello AI alle esigenze pratiche dei diversi settori. Questa strategia non solo espande il portafoglio di applicazioni dei suoi modelli di intelligenza artificiale, ma rafforza anche la sua posizione di leader nell'innovazione nel campo della robotica.

Il futuro di Generalist, e più in generale dell'industria robotica, si presenta ricco di potenziale. Con la continua evoluzione dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie correlate, startup come Generalist non solo stanno guidando il presente, ma stanno attivamente definendo la direzione futura della tecnologia robotica a livello globale.