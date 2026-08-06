Nel settore della tecnologia per la difesa, Hadrian ottiene 1,37 miliardi di dollari, portando la sua valutazione post-money a quasi 8 miliardi. Questo evidenzia la crescente importanza della reindustrializzazione americana e della produzione per la difesa. Il CEO Chris Power ha rimarcato come la consapevolezza sull'importanza della manifattura sia emersa chiaramente solo negli ultimi 18 mesi, dopo il suo impegno.

Capacità produttive e innovazione

La strategia di Hadrian si focalizza su impianti di produzione automatizzati per la fabbricazione di componenti di precisione destinati a veicoli militari esistenti, non nuove armi AI.

Dispone di quasi 3 milioni di metri quadrati su quattro siti, con piani per una nuova sede a Los Angeles e un hub R&D a San Francisco. Collabora con i maggiori produttori di armi, come Lockheed Martin e RTX, e con realtà emergenti. Contribuisce alla produzione di componenti cruciali per i sottomarini delle classi Virginia e Columbia. Power sottolinea l'avanguardia delle sue fabbriche altamente automatizzate e design-agnostiche.

La strategia della produzione interna

La necessità di potenziare la produzione interna è un imperativo strategico, accentuato dagli scenari geopolitici. I conflitti in Medio Oriente ed Europa orientale hanno evidenziato l'urgenza di una robusta capacità produttiva e disponibilità di munizioni.

Il consumo di missili e intercettori da parte delle forze armate statunitensi supera la produzione domestica. Chris Power ha ribadito che garantire una solida capacità produttiva domestica è una "missione senza fallimenti" e che le fabbriche avanzate sono un fattore di deterrenza. La produzione di massa è essenziale per mantenere la leadership globale nei prossimi quattro-dieci anni.

Un modello di investimento e crescita strategica

Il round di Serie D segue la Serie C da 260 milioni di dollari. Il JPMorgan Chase’s Strategic Investment Group ha agito come co-lead principale, affiancato da WCM Investment Management, Washington Harbour Partners, Valor Equity Partners, 137 Ventures e Baillie Gifford.

L'investimento consolida la posizione di Hadrian nella reindustrializzazione americana. Il suo modello offre "fabbriche-as-a-service" e "precision parts" per i mercati aerospaziale e della difesa, combinando manodopera qualificata con AI, automazione e robotica, supportate dal software proprietario Opus.

In sintesi, Hadrian risponde alle esigenze di produzione per la difesa degli Stati Uniti. Il suo modello, che fonde competenze umane e tecnologie avanzate, rafforza il messaggio che la produzione interna è un pilastro essenziale per la sicurezza nazionale e la leadership globale.