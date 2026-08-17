La startup Higgsfield, specializzata nella generazione di immagini e video tramite intelligenza artificiale, ha annunciato un notevole successo finanziario. Con un round di Serie B da 400 milioni di dollari, la sua valutazione ha raggiunto i 5,4 miliardi di dollari, quadruplicando il valore in soli otto mesi da 1,3 miliardi. Fondata nel 2023 da Alex Mashrabov, Higgsfield si è distinta per strumenti innovativi come il Cinema Studio per registi e il Marketing Studio per team pubblicitari. La presentazione di film AI a Cannes e New York ha confermato il suo impatto nel settore.

Adozione Aziendale e Requisiti di Calcolo

L'azienda ha consolidato la sua presenza nel mercato aziendale, collaborando con 390 delle 500 aziende Fortune. Questa ampia adozione dimostra come la tecnologia AI sia ormai integrata nei flussi di lavoro creativi e di marketing. Alex Mashrabov ha evidenziato che "l'adozione aziendale del video AI si integrerà sempre più nei normali flussi di lavoro creativi e di marketing quotidiani". La produzione di video AI è estremamente intensiva in termini di calcolo: un minuto di video richiede l'elaborazione di 60.000 parole. I nuovi fondi sono quindi essenziali per coprire queste esigenze di calcolo e mantenere la competitività in un settore in rapida evoluzione.

Panorama Competitivo e Futuro

Nel panorama competitivo che include Synthesia e Runway, Higgsfield si afferma come leader emergente. Il finanziamento è stato guidato da DST Global, con il supporto di investitori di rilievo come Goldman Sachs Alternatives e Valor Capital. Questo solido sostegno finanziario permetterà a Higgsfield di perseguire ulteriori innovazioni e consolidare la sua posizione nel mercato della generazione video AI, influenzando significativamente il futuro dei media digitali.