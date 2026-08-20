Travis Kalanick, il controverso fondatore di Uber, torna a far sentire la sua voce con nuove e dirette critiche verso i venture capitalist (VC). La sua relazione con il capitale di rischio è sempre stata ambivalente: da un lato, ha raccolto circa 15 miliardi di dollari in finanziamenti per Uber; dall'altro, una disputa con l'investitore Bill Gurley di Benchmark lo ha estromesso nel 2017.

Oggi, Kalanick guida Atoms, una promettente azienda di robotica e Industrial AI, che ha recentemente ottenuto 1,7 miliardi di dollari in finanziamenti, con Andreessen Horowitz come principale investitore.

Nonostante questo successo, Kalanick non ha risparmiato giudizi, dichiarando in un podcast di David Senra che la sua stima per i VC è bassa: solo il 10% di essi riesce a “non arrecare danno” e appena l'1% si dimostra realmente “utile” ai fondatori.

La prospettiva di Kalanick sui venture capitalist

Kalanick paragona i fondatori a “maestri di scacchi” che dirigono l'azienda, mentre i VC sono “appassionati di scacchi” che intervengono sporadicamente. Questa disparità di coinvolgimento, a suo dire, limita la loro capacità di fornire un aiuto concreto. Sottolinea come tutti vogliano avere un impatto, ma la complessità del rapporto tra fondatori e investitori spesso genera incomprensioni.

Nonostante la sua visione critica, Kalanick non suggerisce di evitare il capitale di rischio.

Al contrario, consiglia ai fondatori di perfezionare le proprie presentazioni per scatenare una “guerra di offerte” tra le società di venture capital, ottenendo così condizioni migliori. Questo è cruciale in un mercato dove l'elevata richiesta di finanziamenti e la rapida evoluzione dell'IA rendono poco realistiche le previsioni a lungo termine.

Atoms: innovazione e sfide nell'Industrial AI

L'impresa di Kalanick, Atoms, mira a rivoluzionare vari settori industriali tramite l'intelligenza artificiale. L'azienda si concentra su macchine specializzate per ambienti industriali severi, piuttosto che su robot umanoidi. Atoms è suddivisa in settori come il mining, il trasporto pesante e la ristorazione, tutti automatizzati con software avanzati, sensori, robotica e modelli predittivi, nell'ambito dell'Industrial AI.

L'entusiasmo degli investitori per Atoms è evidente, ma permangono perplessità dovute alla mancanza di robot industriali visibilmente operativi e alla valutazione non divulgata dell'azienda. Ciononostante, Kalanick prosegue con determinazione la sua visione audace di un futuro industriale più automatizzato.

Riflessioni personali e la “mentalità della vittima”

Riflettendo sul suo passato in Uber, Kalanick analizza le sue relazioni con gli investitori. Pur difendendo le sue scelte, ammette che il suo stile manageriale e l'immagine pubblica non furono sempre ottimali. Riconosce che il suo approccio inflessibile, forgiato dalle difficoltà con la sua precedente startup, Red Swoosh, influenzò la cultura di Uber.

La questione delle tensioni con i VC non è un'esperienza isolata. Altri fondatori, come Mark Pincus di Support.com, hanno condiviso esperienze simili, evidenziando le difficoltà nel mantenere il controllo e la visione strategica di fronte alle pressioni esterne.

Kalanick è fermo nel non cadere nella “mentalità della vittima”, interrogandosi spesso: “Qual è stata la mia parte in quella dinamica?”. Questa introspezione mostra una crescente maturità nell'affrontare le sfide future, sia con Atoms sia nelle complesse relazioni con i venture capitalist. La sua visione critica sui VC continua a evidenziare le complessità che i fondatori incontrano nel mondo tecnologico, cercando innovazione e crescita.