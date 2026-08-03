L'implementazione dell'intelligenza artificiale (AI) nelle aziende è una sfida complessa. Per affrontarla, la startup June, sostenuta da Marc Benioff, propone un approccio innovativo al deployment AI.

Forward-Deployed Engineers: Ruolo e Criticità

I Forward-Deployed Engineers (FDE) sono specialisti nati per avviare e ottimizzare i sistemi AI. Paradossalmente, l'AI ha aumentato la domanda di servizi professionali. I FDE comportano costi di lungo termine elevati: il deployment iniziale è solo il 20% dell'investimento, l'80% è per aggiornamenti e gestione del data drift.

Questa dinamica crea una dipendenza che limita scelte strategiche e flessibilità operativa, intrappolando le imprese in ecosistemi chiusi.

June: Automazione, Trasparenza e Controllo

June, guidata da Efrat Rapoport, mira a ridurre la dipendenza dagli FDE. La sua piattaforma esamina i sistemi aziendali, mappa processi e colli di bottiglia, e automatizza l'intero processo di implementazione, come dimostrato dal caso CMG. June si distingue per la sua trasparenza, offrendo un sistema non opaco gestibile con autonomia e mantenendo trasparenza e controllo interno. La coesistenza con le infrastrutture IT esistenti è cruciale per evitare nuove complicazioni.

Il Futuro del Deployment AI Aziendale

Per le imprese che esplorano l'AI, è fondamentale bilanciare implementazione rapida e sostenibilità a lungo termine.

Soluzioni come June possono essere un punto di svolta, semplificando l'integrazione e garantendo il controllo aziendale sulle operazioni AI. Il futuro del deployment AI richiede un equilibrio tra innovazione tecnica e gestione strategica per risultati tangibili e gestibili.