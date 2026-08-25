Life360 rafforza la sua offerta nel settore del pet tech, introducendo soluzioni innovative per la cura e il monitoraggio degli animali domestici che coinvolgono attivamente l'intera famiglia. Le novità includono il lancio del Life360 Pet Tag, un'etichetta scansionabile dal costo contenuto di 7,99 $, e l'espansione delle funzionalità Care e Connection. Queste ultime offrono strumenti avanzati come routine programmate, avvisi per i momenti di maggiore vitalità degli animali (le cosiddette “Zoomies Alerts”) e un riepilogo settimanale delle attività (il “Weekly Roundup”).

L'obiettivo è rendere il monitoraggio degli animali più flessibile e accessibile, anche per chi preferisce alternative ai dispositivi GPS più ingombranti.

Tag scansionabili e sicurezza low-tech

Il nuovo Life360 Pet Tag si presenta come un'etichetta in acciaio dotata di un codice QR. Quando questa etichetta viene scansionata da chi ritrova l'animale, un avviso immediato viene inviato al cerchio familiare tramite l'app Life360. Un aspetto fondamentale è che la persona che ha trovato l'animale non necessita di avere l'applicazione installata sul proprio dispositivo per attivare l'allerta. L'avviso include dettagli sulla posizione del ritrovamento, un'informazione preziosa anche qualora l'animale dovesse allontanarsi nuovamente.

Questa soluzione è stata concepita per offrire un'opzione efficace e discreta a chi desidera semplicemente condividere le proprie informazioni di contatto, senza la necessità di una geolocalizzazione attiva e continua. Le informazioni di contatto possono essere facilmente aggiornate e gestite attraverso il Pet Profile dedicato all'interno dell'app. Il Life360 Pet Tag rappresenta un'alternativa meno invasiva e più economica rispetto ai tradizionali tracker GPS, garantendo comunque un canale di comunicazione rapido in caso di smarrimento. Attualmente, il tag è disponibile nei principali mercati anglofoni, che includono Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Regno Unito.

Care Logs, Zoomies Alerts e Weekly Roundup: il pet care come coordinazione familiare

Le funzionalità Care e Connection rivoluzionano la gestione quotidiana degli animali domestici, trasformandola in un processo collaborativo e condiviso tra tutti i membri della famiglia. I Care Logs consentono di programmare e tenere traccia di attività ricorrenti essenziali, quali pasti, passeggiate, somministrazione di farmaci o pulizia della lettiera. Le notifiche in-app assicurano che ogni membro della famiglia sia informato sull'avvenuta esecuzione di queste attività, prevenendo dimenticanze o il sovraccarico di responsabilità su un'unica persona. Le “Zoomies Alerts”, una funzione divertente e interattiva, notificano gli improvvisi e gioiosi scatti di energia dell'animale, che vengono poi registrati nella timeline delle attività.

Questa caratteristica permette di condividere momenti di allegria anche a distanza. Il Weekly Roundup, invece, fornisce una sintesi chiara e completa delle attività settimanali, come la distanza percorsa dall'animale o la distribuzione delle cure tra i vari componenti della famiglia. È importante notare che sia le “Zoomies Alerts” sia il Weekly Roundup richiedono l'associazione di un Pet GPS, poiché si basano sui dati di localizzazione e attività raccolti dal dispositivo.

Accessibilità rimodulata: Silver include ora il Pet GPS

In un'ottica di maggiore inclusività, Life360 ha rivisto la sua politica di accesso ai dispositivi Pet GPS. Precedentemente, l'utilizzo del Pet GPS era un'esclusiva dei livelli di abbonamento superiori, ovvero Gold e Platinum.

Con l'ultimo aggiornamento, il tracker è ora incluso anche nel Silver Bundle, un'opzione più accessibile con un costo annuale di 99 $. Questa mossa strategica mira ad abbattere le barriere economiche, rendendo le funzionalità avanzate di monitoraggio disponibili a un pubblico più ampio. Inoltre, la piattaforma offre la possibilità di creare un Pet Profile, utilizzare i Care Logs e gestire le routine quotidiane anche senza la necessità di acquistare dispositivi a pagamento o sottoscrivere abbonamenti, aderendo a un modello “freemium”. Questa flessibilità permette alle famiglie di modulare l'utilizzo del sistema in base alle proprie esigenze specifiche, confermando l'impegno di Life360 verso una piattaforma versatile e inclusiva.

Nel panorama contemporaneo, dove il coordinamento delle attività quotidiane si sposta sempre più verso soluzioni digitali, l'offerta di Life360 si configura come una risposta concreta alle esigenze dei moderni pet parent. La piattaforma propone una gamma di funzionalità tecnologiche che spaziano dai semplici tag scansionabili a soluzioni GPS complete, adattandosi a diversi livelli di necessità in termini di sicurezza e praticità. In sintesi, le novità introdotte da Life360 rappresentano un passo significativo: un sistema di pet care flessibile, coinvolgente e accessibile, progettato per rafforzare il senso di unità familiare, anche nei momenti più piccoli e quotidiani della vita con i propri animali domestici.