Mesh, il personal CRM di Automattic, società madre di WordPress.com, ha ufficialmente lanciato la sua applicazione sui dispositivi Android. Questo strumento permette agli utenti di visualizzare, organizzare e gestire le proprie reti di contatti, personali e professionali, aggiungendo note e impostando promemoria per le interazioni.

Funzionalità ottimizzate per Android

L'app di Mesh per Android è stata ottimizzata per sfruttare al meglio le caratteristiche del sistema operativo. Include funzionalità come la vista a schermo diviso e le finestre pop-up, che permettono un utilizzo multitasking, consentendo l'accesso a Mesh mentre si lavora su altre app (es.

messaggi, email). Supporta inoltre scorciatoie da tastiera per dispositivi pieghevoli e tablet, widget per la schermata home (con colori Material You che si adattano allo sfondo) e sincronizzazione in tempo reale su tutti i dispositivi.

Piani futuri e sinergie con Beeper

Automattic prevede una maggiore integrazione di Mesh con Beeper, la sua app di messaggistica "all-in-one" che connette gli utenti su piattaforme come WhatsApp, Instagram, LinkedIn e altre. Attualmente, Mesh e Beeper già interoperano: gli utenti possono avviare conversazioni su Beeper o accedere ai profili Mesh tramite link diretti. Zachary Hamed, co-fondatore di Mesh, ha espresso l'intenzione di introdurre funzionalità di intelligenza artificiale per ottimizzare la gestione delle relazioni, aumentando la produttività degli utenti.

L'intelligenza artificiale al servizio delle relazioni

L'IA Nexus di Mesh, disponibile in accesso anticipato, offre un modo intuitivo per navigare la propria rete. Gli utenti possono chiedere chi tra i contatti lavora in una certa azienda, vive in una città specifica o ha competenze in un dato settore. L'azienda sta anche sperimentando funzionalità AI avanzate, come un'esperienza vocale "hands-free" e una scansione migliorata dei biglietti da visita, per un'interazione più efficiente.

Privacy e modello di abbonamento

La privacy degli utenti è un pilastro di Mesh: le informazioni personali non vengono condivise né utilizzate per scopi pubblicitari. Il modello di business si basa su abbonamenti; l'app è gratuita fino a 1.000 contatti, con piani premium per contatti illimitati e funzionalità aggiuntive, garantendo dati privati e sicuri.

Target di utenti e visione di sviluppo

Circa il 70% degli utenti di Mesh utilizza l'app per scopi professionali, inclusi dirigenti che gestiscono team o reti di contatti. Automattic considera anche il segmento consumer. Matthew Achariam, co-fondatore di Mesh, ha evidenziato che le funzionalità utili per il business sono altrettanto valide per i consumatori. Ogni nuova caratteristica è pensata per essere applicabile a entrambi i segmenti, offrendo un'esperienza versatile.

Mesh per Android è scaricabile gratuitamente da Google Play per smartphone, tablet e dispositivi pieghevoli, con acquisti in-app disponibili per funzionalità premium.