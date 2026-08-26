4A Games ha presentato un nuovo trailer di Metro 2039, intitolato "Renegade", offrendo un primo approfondimento sul protagonista e sull'ambientazione del nuovo capitolo della serie. Il filmato, della durata di due minuti, è stato realizzato interamente in-engine e combina sequenze di gameplay con riprese personalizzate.

Un nuovo protagonista nella Mosca del Novoreich

Presentato sul palco dall'Executive Producer di 4A Games Jon Bloch e dal Co-Creative Director e Audio Lead Pavel Ulmer, il trailer esplora il passato oscuro e l'identità misteriosa di The Stranger, il nuovo protagonista della storia.

Nel filmato, il personaggio viene mostrato mentre ricorre a metodi brutali per infiltrarsi in una Mosca occupata dal Novoreich, offrendo un primo assaggio delle atmosfere e delle dinamiche che caratterizzeranno la nuova avventura.

"Renegade" mette inoltre in evidenza gli ambienti realizzati a mano con grande attenzione ai dettagli. Dalla vita quotidiana all'interno della stazione di Sevastopolskaya fino alla superficie irradiata di Mosca, il trailer mostra una città profondamente segnata dagli eventi della serie.

A fare da filo conduttore è anche il gameplay stealth in prima persona, reso possibile dal motore proprietario 4A Engine.

Svelata la Collector's Edition

In occasione della presentazione sono arrivati anche i primi dettagli sulla Collector's Edition di Metro 2039, una delle novità più attese dai fan della serie.

Il preordine sarà disponibile entro la fine dell'anno e l'edizione includerà, per la prima volta nella storia di Metro, una replica artigianale dell'elmo spartano segnato dalle battaglie di The Stranger.

I fan possono già registrare il proprio interesse per ricevere le informazioni e avere la possibilità di essere tra i primi ad acquistare la Collector's Edition.

Metro 2039 è previsto per febbraio 2027 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam ed Epic Games Store.