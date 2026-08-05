Moove, colosso fintech fondato nel 2020, ha ottenuto un finanziamento di Serie C da 250 milioni di dollari (valutazione 2,1 miliardi). Questo capitale, guidato da Mubadala Investment Company, segna un balzo strategico: l'azienda si trasforma da fornitore di finanziamenti per il ride-hailing a protagonista nell'ecosistema dei robotaxi e nella gestione di flotte autonome. Moove mantiene la sua attività tradizionale, operando una flotta di 42.000 veicoli e fornendo finanziamenti veicolari.

Dalla Fintech alla Gestione AV

Moove ha individuato un vuoto nel mercato dei veicoli autonomi: la gestione dei mezzi.

La sua esperienza in gestione flotte le ha permesso di colmare questa lacuna. Collaborando con Waymo, Moove opera la flotta di robotaxi a Phoenix, Miami, Las Vegas e prossimamente a Londra. L'azienda mira a possedere i veicoli tramite finanziamenti di debito, puntando a controllare centinaia di migliaia di robotaxi.

I "Nests": Depositi Automatizzati

Parte del nuovo capitale sarà investita nell'assunzione di circa 350 persone e nello sviluppo di depositi automatizzati denominati "Nests". Questi "nidi" opereranno 24 ore su 24, utilizzando la robotica per ricarica, manutenzione e servizio dei veicoli. Moove ha 15 depositi in sviluppo.

Contesto e Ruolo Strategico

L'espansione nei robotaxi risponde a un'esigenza critica: l'infrastruttura territoriale è ora il fattore limitante per l'industria autonoma, richiedendo una rete di depositi per garantire carica e continuità operativa.

Con gli sviluppatori AI che delegano la logistica operativa a specialisti per concentrarsi sulla tecnologia di guida, Moove si posiziona come attore chiave, combinando la sua esperienza fintech con il know-how operativo AV.

Prospettive e Fattori Chiave

Moove ambisce a essere la spina dorsale dell'industria robotaxi, con un modello integrato di gestione flotte e finanziamenti. Questo la eleva a fornitore infrastrutturale, con espansioni previste, come Londra.

Il successo dipenderà da leva finanziaria per acquisire robotaxi, realizzazione di "Nests" automatizzati per efficienza, e scalabilità globale. Il finanziamento di Serie C da 250 milioni di dollari è un acceleratore cruciale. Il futuro della mobilità autonoma è tanto infrastrutturale quanto tecnologico, e la costruzione di una rete urbana di servizi sarà strategica.