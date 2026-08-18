La startup Neko Health, co-fondata da Daniel Ek, noto anche come co-fondatore di Spotify, ha ufficialmente avviato la sua espansione negli Stati Uniti. L'azienda ha inaugurato il suo primo ufficio americano a SoHo, New York, situato precisamente al numero 300 di Lafayette Street. Questa mossa strategica segna l'ingresso di Neko Health in uno dei mercati più dinamici a livello globale.

L'espansione di Neko Health a New York

L'apertura della sede di New York è fissata per il 24 settembre, un evento atteso da migliaia di persone. Già circa 25.000 residenti di New York hanno espresso interesse, iscrivendosi a una lista d'attesa per accedere ai servizi offerti da Neko Health.

L'obiettivo della società è replicare il successo già ottenuto in Svezia e nel Regno Unito, dove ha già effettuato oltre 100.000 scansioni, portando le sue tecnologie innovative di scansione corporea e analisi della salute nel mercato statunitense.

Tecnologie all'avanguardia per la salute personalizzata

Neko Health si distingue per le sue sofisticate tecnologie di body-scanning. Queste soluzioni avanzate combinano scansioni corporee dettagliate con analisi sanguigne approfondite e dati raccolti da dispositivi fitness personali. Tale approccio integrato consente una valutazione olistica e precisa dello stato di salute individuale, migliorando significativamente l'affidabilità delle diagnosi e offrendo una visione completa del benessere.

Un mercato del body-scanning in rapida crescita

La tecnologia proposta da Neko Health si inserisce in un settore in forte espansione, caratterizzato da un crescente numero di startup tecnologiche e investimenti da parte di venture capitalist. Tra gli attori di questo mercato emergente, si annoverano realtà come Midjourney, un laboratorio di intelligenza artificiale rinomato per la creazione di immagini e video, che sta sviluppando una nuova esperienza di body-scanning da integrare in centri benessere. Anche figure di spicco come Tony Robbins e Peter Diamandis, con la loro azienda Fountain Life, stanno esplorando attivamente questo segmento, proponendo servizi analoghi di scansione e valutazione della salute.

Modello di business e importanti finanziamenti

Neko Health ha recentemente concluso un significativo round di finanziamento di Serie C, raccogliendo ben 700 milioni di dollari. Questo capitale è fondamentale per sostenere l'espansione internazionale dell'azienda e per il continuo perfezionamento della sua tecnologia proprietaria. Parallelamente, altre realtà del settore, come Function Health – co-fondata dal noto podcaster Dr. Mark Hyman – stanno consolidando la loro posizione attraverso acquisizioni strategiche, come quella di Ezra, per integrare analisi del sangue e scansioni corporee. Function Health ha inoltre ottenuto un finanziamento dal General Catalyst’s Customer Value Fund, con un innovativo modello di rimborso basato sulla condivisione dei profitti.

L'introduzione e l'integrazione di queste tecnologie all'avanguardia stanno ridefinendo non solo le modalità di prevenzione e interpretazione delle malattie, ma anche la percezione stessa del benessere. Mentre Neko Health si prepara a consolidare la sua presenza nel mercato americano, l'azienda promette di continuare a introdurre innovazioni rivoluzionarie, con il potenziale di trasformare radicalmente l'approccio alla salute personale.