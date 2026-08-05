Neva Sgr, la società di Venture Capital del Gruppo Intesa Sanpaolo, interamente controllata da Intesa Sanpaolo Innovation Center, ha annunciato un investimento strategico in Straiker. L'azienda statunitense, con sede in California, è specializzata nello sviluppo di soluzioni "AI-native" per la sicurezza dell'Agentic AI nelle imprese. L'operazione, nell'ambito del Fondo Neva II, vede la partecipazione della Sgr al round Series A da 64 milioni di dollari, affiancando importanti fondi internazionali.

Con questo round, Straiker raggiunge 85 milioni di dollari di capitale complessivo raccolto.

La piattaforma di Straiker consente alle aziende di individuare, testare e proteggere gli agenti di intelligenza artificiale, sistemi software avanzati che operano autonomamente per obiettivi predefiniti. Ankur Shah, CEO e cofondatore di Straiker, ha affermato: "Garantire la sicurezza degli agenti di intelligenza artificiale è uno dei problemi più difficili e urgenti nel campo della sicurezza odierna".

Mario Costantini, amministratore delegato e direttore generale di Neva Sgr, ha commentato: "Straiker ha risposto con efficacia a una sfida dei nostri tempi, quella di proteggere l'adozione dell'Agentic AI, raccogliendo la fiducia di numerosi clienti e investitori".

Dettagli dell'Investimento e Funzionalità della Piattaforma

Il round Series A da 64 milioni di dollari è stato guidato da fondi internazionali come Marathon Management Partners, Citi Ventures, Illuminate Financial e Workday Ventures, con il supporto di Bain Capital Ventures e Lightspeed. Gokul Rajaram, founding partner di Marathon, entra nel consiglio di amministrazione di Straiker. L'investimento di Neva Sgr evidenzia il crescente interesse verso la sicurezza per l'intelligenza artificiale agentica.

La piattaforma di Straiker integra tre funzionalità chiave: la scoperta degli agenti AI all'interno degli ambienti aziendali, il testing avversariale prima della loro messa in produzione e una protezione in tempo reale per monitorare e neutralizzare le minacce.

Un layer di intelligenza condivisa permette al sistema di apprendere dagli attacchi rilevati, rafforzando le difese in test e operatività.

Il Contesto del Mercato e le Prospettive Future

Gli agenti di intelligenza artificiale stanno diventando una forza lavoro cruciale nelle imprese, automatizzando compiti in produttività, back-office e flussi di lavoro con i clienti. IDC prevede oltre un miliardo di agenti AI nelle aziende entro il 2029, un incremento di quaranta volte rispetto al 2025. Questa espansione comporta nuovi rischi: test di STAR Labs, il centro di ricerca di Straiker, hanno rivelato che il 36% degli attacchi agli agenti di coding ha provocato esecuzioni di codice da remoto, mentre il 91% agli agenti di produttività ha causato l'esfiltrazione silenziosa di dati, spesso senza malware o furto di credenziali.

Fondata da esperti in cybersecurity e intelligenza artificiale, Straiker si è affermata come partner di fiducia per i laboratori AI di frontiera e le aziende Fortune 500. I nuovi finanziamenti del round Series A saranno impiegati per accelerare lo sviluppo del prodotto, supportare la ricerca di STAR Labs e guidare l'espansione internazionale, consolidando la sua posizione nel mercato della sicurezza AI.